Салат с курицей. Рецепт полезного блюда телеведущей Екатерины Тишкевич

Источник материала: ОНТ

Одно из самых простых и вкусных блюд – салат с курицей. Он отлично подойдет на ужин. Своим рецептом делится телеведущая Екатерина Тишкевич.



На две порции вам понадобится:

- филе куриное – 1 шт.;

- помидоры – 1 шт.;

- огурцы – 1 шт.;

- салат «Айсберг» – 50 г.;

- руккола по вкусу;

- сметана – 3 ст.л.;

- французская горчица – 1-2 ч. л.;

- винный уксус по вкусу;

- микрозелень гороха.



Как готовить?

1. Огурец, помидор, салат «Айсберг» нарезать и положить в глубокую ёмкость.









2. На овощи выложить рукколу.





3. Поверх рукколы разложить отварное куриное филе, нарезанное поперек волокон на небольшие кусочки.





4. В отдельной ёмкости смешать сметану, винный уксус и горчицу.

5. Заправить салат и хорошенько перемешать. Подавать с микрозеленью гороха.





Приятного аппетита!

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