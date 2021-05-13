|
Салат с курицей. Рецепт полезного блюда телеведущей Екатерины Тишкевич
Источник материала: ОНТ
Одно из самых простых и вкусных блюд – салат с курицей. Он отлично подойдет на ужин. Своим рецептом делится телеведущая Екатерина Тишкевич.
2. На овощи выложить рукколу.
3. Поверх рукколы разложить отварное куриное филе, нарезанное поперек волокон на небольшие кусочки.
4. В отдельной ёмкости смешать сметану, винный уксус и горчицу.
5. Заправить салат и хорошенько перемешать. Подавать с микрозеленью гороха.
Приятного аппетита!
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одно из самых простых и вкусных блюд – салат с курицей. Он отлично подойдет на ужин. Своим рецептом делится телеведущая Екатерина Тишкевич.На две порции вам...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)