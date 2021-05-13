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Салат с курицей. Рецепт полезного блюда телеведущей Екатерины Тишкевич

13.05.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Салат с курицей. Рецепт полезного блюда телеведущей Екатерины Тишкевич

Одно из самых простых и вкусных блюд – салат с курицей. Он отлично подойдет на ужин. Своим рецептом делится телеведущая Екатерина Тишкевич.

На две порции вам понадобится:
 - филе куриное – 1 шт.;
- помидоры – 1 шт.;
- огурцы – 1 шт.;
- салат «Айсберг» – 50 г.;
- руккола по вкусу;
- сметана – 3 ст.л.;
- французская горчица – 1-2 ч. л.;
- винный уксус по вкусу;
- микрозелень гороха.

Как готовить?
1. Огурец, помидор, салат «Айсберг» нарезать и положить в глубокую ёмкость.


 

2. На овощи выложить рукколу.

3. Поверх рукколы разложить отварное куриное филе, нарезанное поперек волокон на небольшие кусочки.

4. В отдельной ёмкости смешать сметану, винный уксус и горчицу.

5. Заправить салат и хорошенько перемешать. Подавать с микрозеленью гороха.

Приятного аппетита!

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Одно из самых простых и вкусных блюд – салат с курицей. Он отлично подойдет на ужин. Своим рецептом делится телеведущая Екатерина Тишкевич.На две порции вам...
 
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