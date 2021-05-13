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Представляются сотрудниками МВД: в Беларуси зафиксирована обновленная схема телефонного мошенничества

13.05.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Представляются сотрудниками МВД: в Беларуси зафиксирована обновленная схема телефонного мошенничества

В Беларуси зафиксирована обновленная схема вишинга – мошенники похищают средства со счетов, представляясь в телефонных разговорах милиционерами или госслужащими. Жертвами такой схемы стали жители Гомельской и Могилевской областей, сообщили в МВД. 

Жительнице Гомеля неизвестный позвонил в Viber, представился сотрудником банка и сообщил, что ее банковский счет находится под угрозой. Затем мошенник добавил, что расследование якобы ведет один из руководителей УВД Минской области. Мужчина назвал его имя и номер мобильного телефона. После этого злоумышленник выяснил у своей жертвы конфиденциальную информацию о ее банковском счете и уговорил оформить кредит. В результате женщина лишилась около 15 тысяч рублей.

Похожий случай произошел в Могилеве. Неизвестный позвонил мужчине, представился руководителем подразделения УВД Могилевского облисполкома и сообщил, что банковский счет мужчины под угрозой.  Под предлогом оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник похитил $3 тысячи.

ФОТО: pixabay


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Теги: Гомель, Могилев
 
 
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В Беларуси зафиксирована обновленная схема вишинга – мошенники похищают средства со счетов, представляясь в телефонных разговорах милиционерами или...
 
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