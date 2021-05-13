В Беларуси пособиями обеспечен каждый четвертый ребенок

Источник материала: ОНТ

Внутренняя политика Беларуси остаётся социально ориентированной. Благодаря государственной поддержке двух- и трёхдетных семей становится всё больше.

Так, программа «Семейный капитал» действует с 2015 года. Благодаря ей за последние пять лет количество детей, рождённых в семье третьими и последующими, выросло практически вдвое.

Сегодня государственными пособиями обеспечены более 450 тыс. детей, а это практически каждый четвёртый ребенок в стране. Среди мер поддержки – единовременная выплата при рождении, пособие по уходу за ребенком до трёх лет и другие формы материальной помощи.

Счастливые «ячейки общества» обозначены одним из приоритетов развития в текущей пятилетке. По данным социологических опросов, 98% населения считают семью важнейшей частью жизни.

Неслучайно в новой госпрограмме заложены меры по обучению подростков основам семейной жизни, формированию культуры обращения к психологу на раннем этапе конфликта или иной проблемы в семье.

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