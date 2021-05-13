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Совершенствование законодательства обсуждали на заседании постоянной комиссии Межпарламентской Ассамблеи СНГ

13.05.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Совершенствование законодательства обсуждали на заседании постоянной комиссии Межпарламентской Ассамблеи СНГ

Сегодня же состоялось очередное заседание постоянной комиссии Межпарламентской Ассамблеи СНГ. В Совете Республики в режиме международной видеоконференции участники обсуждали совершенствование законодательства с учётом опыта разных стран.

Повестка заседания была насыщенной – на обсуждение вынесли 14 вопросов. Традиционно, акцент сделали на модельном законотворчестве. Речь идёт о разработке законодательных актов, которые были бы ориентиром для стран СНГ и способствовали единому направлению развития правовых систем.

Кроме того, участники заседания обменялись мнениями о концепции и структуре проектов модельных законов «О финансовых сделках» и о долговых обязательствах. Белорусская сторона внесла предложения по изменению положения о постоянных комиссиях Межпарламентской ассамблеи. Их поддержали члены Постоянной комиссии.

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Сегодня же состоялось очередное заседание постоянной комиссии Межпарламентской Ассамблеи СНГ. В Совете Республики в режиме международной видеоконференции...
 
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