Что показал марш украинских националистов на День Победы в Одессе. Мнение

Источник материала: ОНТ

3 мая в Одессе прошел марш неонацистов. Повод выбрали кощунственный – седьмая годовщина трагических событий в Доме профсоюзов. Погибших 2 мая 2014 года практически унизили таким «увековечиванием» памяти. Так что же происходит в украинском обществе? Об этом – в авторском взгляде нашего колумниста Павла Игнатьева.

Политический кризис в Украине, продлившийся с ноября 2013-го по февраль 2014 года, вылился в массовую акцию в Киеве, названную Евромайданом. Протестовали против приостановки украинским правительством процедуры подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Правда, «народный гнев» и смена руководства страны были организованы из-за океана. Протесты переросли в побоище сторонников «демократии» против правоохранителей и несогласных граждан.

В Одессе же образовался «Анти-Майдан». На Куликовом поле перед Домом профсоюзов проходили пикеты и митинги противников новой власти и проевропейского курса. Именно там на них напали «майдановцы» и радикалы. В результате 2 мая 48 одесситов погибло при пожаре в Доме профсоюзов, где они укрывались от молодчиков, блокировавших и поджегших здание. Правоохранители не предприняли никаких действий против уничтожения людей. А случившаяся трагедия не расследована до сих пор.

В Интернете есть видео чудовищного зрелища, как значительно превосходившие по численности «майдановцы» и экстремисты забрасывали оборонявшихся в здании «коктейлями Молотова», добивали задыхавшихся от дыма и выпрыгивавших из окон людей. Творились настоящее безумие и зверство!

В течение семи лет украинцы разделены на два лагеря. Одни неофашистским маршем «Национального корпуса» и «Правого сектора» на Соборной площади Одессы «отпраздновали» очередную годовщину сожжения и убийства соотечественников. Власти перекрыли центр города, обеспечили сопровождение и охрану. В социальных сетях появились кощунственные коллажи , где сгоревших заживо сравнивают шашлыками.

Другие же почтили погибших на самом месте трагедии. В память о жертвах их друзья и родственники, просто неравнодушные украинцы возложили цветы, зажгли свечи. Ведь в тот день в их семьи и жизни, можно сказать, постучалась гражданская война. В отличие от свободно разгуливающих по городу экстремистов, пройти на Куликово поле они смогли только через фильтрационный пункт и процедуру досмотра.

Что получается: граждане одной страны, а какая разница в отношении к случившемуся!

Такое чувство, что в глумлении над погибшими потеряны истинная вера и человеческое лицо – «майдановцы» жестоки к своим же землякам.

Повторюсь, в Одессе погибло 48 человек. На Евромайдане в Киеве – 100. Все они, вне зависимости от политических взглядов или убеждений, – граждане Украины, чьи жизни прервали трагические события в истории страны. Но на государственном уровне быть помянутыми удостоены чести «майдановцы», одесситы – нет. Руководство Украины на траурных мероприятиях зажигает лампадки в Киеве, а одесских событий как будто не существует. На многочисленные призывы признать, покаяться и расследовать факты трагедии власти не реагируют.

Вместо этого, погибших не прекращают обвинять в сепаратизме, угрозе украинской государственности. Хотя непонятно, как люди, мирно выражавшие свое отношение к политическим событиям в стране, могли представлять какую-то угрозу? Раз они были такими опасными, почему по закону тогда их не задержали и не доказали вину? Вместо этого – расправа без суда и следствия, мученическая смерть! Все это остается без ответа.

Верх цинизма, что дата памяти и скорби оскверняется шествием по городу-герою Одессе фашиствующих элементов, считающих себя почти титульными представителями нации.

Возникает вопрос, а как бы на все это реагировал дед нынешнего президента Украины, ветеран Великой Отечественной войны С.И.Зеленский, награждённый двумя орденами Красной Звезды? У его-то внука не нашлось даже слов поддержки и соболезнований в связи с этой датой – так усиленно готовился к визиту в Польшу на празднование 230-летия Конституции этой страны. Видимо, очень важное мероприятие, поэтому не до Одессы…

К сожалению, украинские неонацисты чувствуют себя весьма уверенно. Причина очевидна: государство допустило роковую ошибку, потеряв контроль над сознанием граждан. Поэтому и происходят жуткие события, подобные одесским. Хочется верить, что в последний раз…

Фото Ивана Бошку/dumskaya.net

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