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Крупный пожар произошел на химическом заводе под Парижем
Источник материала: ОНТ
Во французском городе Безон на химическом предприятии Protec Industrie произошел пожар,
Завод специализируется на обработке металлических поверхностей. По словам главы администрации мэра Безона Николя Барнье, из-за пожара может произойти загрязнение почвы и воды в реке Сене.
Тем временем представители пожарной службы сообщили, что вероятность загрязнения вод очень мала, поскольку при строительстве здания учитывались меры безопасности в случае ЧС. А вопрос о риске загрязнения почвы остается открытым.
О пострадавших не сообщается. Сотрудников завода и жителей близлежащих районов эвакуировали.
ФОТО: Twitter / HeliosNvx
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Во французском городе Безон на химическом предприятии Protec Industrie произошел пожар, передает радио France Bleu. Завод специализируется на обработке металлических...
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