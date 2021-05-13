Крупный пожар произошел на химическом заводе под Парижем

Источник материала: ОНТ

Во французском городе Безон на химическом предприятии Protec Industrie произошел пожар, передает радио France Bleu.

Завод специализируется на обработке металлических поверхностей. По словам главы администрации мэра Безона Николя Барнье, из-за пожара может произойти загрязнение почвы и воды в реке Сене.

Тем временем представители пожарной службы сообщили, что вероятность загрязнения вод очень мала, поскольку при строительстве здания учитывались меры безопасности в случае ЧС. А вопрос о риске загрязнения почвы остается открытым.

О пострадавших не сообщается. Сотрудников завода и жителей близлежащих районов эвакуировали.

ФОТО: Twitter / HeliosNvx

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