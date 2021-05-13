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Арина Соболенко завершила выступление на теннисном турнире в Риме
Источник материала: ОНТ
Арина Соболенко завершила выступление на теннисном турнире в Риме. Решающим для белоруски оказался матч третьего круга.
Соболенко, занимающая 4-е место в рейтинге, встречалась с 35-й ракеткой мира Кори Гауфф. Матч продолжался полтора часа.
Первый сет американка выиграла со счетом 7:5, а во втором 17-летняя Гауфф отдала Соболенко всего три гейма – 6:3.
Счет личных встреч этих теннисисток теперь 2:1 в пользу американки.
Лучшие теннисисты мира готовятся к одному из четырех турниров серии Большого шлема – Открытому чемпионату Франции, который стартует 30 мая.
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Арина Соболенко завершила выступление на теннисном турнире в Риме. Решающим для белоруски оказался матч третьего круга. Соболенко, занимающая 4-е место в рейтинге,...
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