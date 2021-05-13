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В Финляндии улицы убирает робот-пылесос

13.05.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Финляндии улицы убирает робот-пылесос

Робот-пылесос появился на улицах Финляндии. Это абсолютно рабочий аппарат, а не абстрактный концепт.


Автономная уборочная машина уже трудится в Хельсинки. Длина робота – 3,5 метра, ширина – 2 метра.

В конструкцию можно добавить боковые щетки. Аппарат занимает целую полосу движения.

Однако он не мешает прохожим: днём двигается по прогулочному маршруту, а по ночам – на безлюдных проспектах.

При этом робот запрограммирован на максимальную скорость в 6 км/ч – дабы обезопасить окружающих.

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Робот-пылесос появился на улицах Финляндии. Это абсолютно рабочий аппарат, а не абстрактный концепт. Автономная уборочная машина уже трудится в Хельсинки. Длина...
 
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