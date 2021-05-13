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В Финляндии улицы убирает робот-пылесос
Источник материала: ОНТ
Робот-пылесос появился на улицах Финляндии. Это абсолютно рабочий аппарат, а не абстрактный концепт.
Автономная уборочная машина уже трудится в Хельсинки. Длина робота – 3,5 метра, ширина – 2 метра.
В конструкцию можно добавить боковые щетки. Аппарат занимает целую полосу движения.
Однако он не мешает прохожим: днём двигается по прогулочному маршруту, а по ночам – на безлюдных проспектах.
При этом робот запрограммирован на максимальную скорость в 6 км/ч – дабы обезопасить окружающих.
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Робот-пылесос появился на улицах Финляндии. Это абсолютно рабочий аппарат, а не абстрактный концепт. Автономная уборочная машина уже трудится в Хельсинки. Длина...
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