В Финляндии улицы убирает робот-пылесос

Источник материала: ОНТ

Робот-пылесос появился на улицах Финляндии. Это абсолютно рабочий аппарат, а не абстрактный концепт.





Автономная уборочная машина уже трудится в Хельсинки. Длина робота – 3,5 метра, ширина – 2 метра.

В конструкцию можно добавить боковые щетки. Аппарат занимает целую полосу движения.

Однако он не мешает прохожим: днём двигается по прогулочному маршруту, а по ночам – на безлюдных проспектах.

При этом робот запрограммирован на максимальную скорость в 6 км/ч – дабы обезопасить окружающих.

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