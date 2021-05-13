Беккет нервно курит. Посмотрите на экспертов, которые нашли “признаки проявления экстремизма” в книге “Белорусская национальная идея”

Документ составлен 4 марта. Книгу обсуждали восемь экспертов, трое из которых — милиционеры, а ещё двое имеют отношение к идеологическому управлению Миноблисполкома.





Выводы, к которым пришла комиссия, занимают один абзац. Там просто говорится, что в книге “установлено наличие признаков проявления экстремизма”. Далее указаны непосредственно признаки, которые перечисляются в белорусских законах. Все они относятся к текстам о белорусской национальной идее или какие-то конкретные — непонятно.





Мы связались с тремя из восьми участников экспертной комиссии, готовившей заключение. Одна из них отказалась от комментариев. А ещё двое рассказали нам, как искали экстремизм в “Белорусской национальной идее”.

Эксперты по экстремизму

В комиссии мы нашли троих сотрудников УВД Миноблисполкома: полковник милиции Николай Максимович, первый замначальника Виталий Козлов, начальник криминалистического отдела Максим Цупа. Также там двое идеологов из Миноблисполкома — Ольга Топдемир и Нина Грамузова. Первая до сих пор работает в идеологическом управлении, а вторая, похоже, уволилась или перевелась, хотя раньше упоминалась как сотрудница отдела по работе со СМИ. Сейчас, судя по сайту исполкома, в отделе остался один сотрудник из четырёх, остальные три места вакантны.









Эксперты Максимович, Цупа, Козлов / Еврорадио





Кроме них, в комиссии экс-директор радиостанции “Минская Волна” Тамара Вятская, преподаватель БГМУ Алексей Катичев и руководитель “Центра глобализации, интеграции и социокультурного сотрудничества” в Институте философии НАН РБ Наталия Кутузова.

Из восьми участников комиссии один голосовал против

Именно Наталия Кутузова — единственная из состава комиссии, кто не увидел экстремизма в книге “Белорусская национальная идея”.





— При мне эти [экстремистские. — Еврорадио] признаки озвучены не были, и я голосовала, исходя из собственного понимания содержания этой книги. Признаки [экстремизма. — Еврорадио] не были сформулированы на заседании комиссии, — объясняет она нам.









Наталия Кутузова / zviazda.by





Тамара Вятская говорит, что о том, какие признаки экстремизма содержит в себе книга “Белорусская национальная идея”, ей говорить не рекомендовали. Но лично ей книга не нравится.





— Все мои родственники живут на Украине [так и сказала. — Еврорадио], и я эту ситуацию знаю изнутри, и она очень неоднозначная. И я не понимаю, зачем такая книга нужна. Я не нашла ответа в этой книге, зачем она написана. Она разрушительная, она жёсткая. Опять же, я женщина, и, может, мужчинам это всё нравится, но мне это не нравится. Отвечу на это так: нам, православным, можно всё, но не всё полезно. Эта книга не полезна.

Как комиссия решает, где есть экстремизм, а где нет

На обсуждение 600-страничного издания эксперты собирались один раз.





— Просто члены комиссии проголосовали, и всё, — продолжает Наталия Кутузова.





Метод экспертизы, указанный в заключении комиссии, — “визуальное исследование”. Создаётся впечатление, что эксперты просто посмотрели на обложку книги. Но это не так. Тамара Вятская рассказывает, что всё же ознакомилась с содержанием.





— Нет, [читала книгу. — Еврорадио] не всю. Я её читала “по диагонали”. Дочитывала её в интернете, — добавляет эксперт.





Интересно, что в свободном доступе текста книги “Белорусская национальная идея” нет. Его можно разве что купить.









— Обычно книги просто просматривают. Я знаю, что книгу смотрели, при мне её брали в руки, перелистывали. О том, насколько внимательно её читали, я не могу сказать. Обычно на заседании каждый берёт книгу и смотрит, высказывает своё мнение — есть ли там какие-то признаки либо нет, — рассказывает Наталия Кутузова. — Учитывая, что там размещены интервью достаточно известных людей, чья позиция мне известна по их другим публикациям, лично у меня это заняло не очень много времени.

Выводы — как под копирку

Ещё одна книга, в которой эксперты недавно нашли признаки проявления экстремизма, — “Белорусский Донбасс” журналистов Игоря Ильяша и Екатерины Андреевой. Комиссии собирались в разном составе: на обсуждении книги об участии белорусов в противостоянии на юго-востоке Украины Наталии Кутузовой не было, но присутствовал директор комплекса “Хатынь” Артур Зельский. А вот выводы, к которым пришли комиссии, слово в слово повторяют друг друга.









Выводы экспертной комиссии по обеим книгам / Еврорадио





Перечисление найденных в книгах “признаков проявления экстремизма” занимает почти восемь строк. Это компиляция из нескольких статей Уголовного и Административного кодексов.





О том, что комиссия не особо-то вдумывается в текст, а просто копирует его из заключения в заключение, свидетельствует формулировка “и (или)” в конце перечисления. Если бы книги реально изучались на предмет экстремизма, эксперты должны были бы прийти к конкретному выводу: “инструкции по взрывному делу” можно “использовать в планировании и совершении террористических актов путём подрыва” гражданских или военных объектов или всё-таки гражданских и военных объектов? Здесь же конкретной формулировки нет — только общая.





Тем не менее в апреле на основании этого вывода в Минске судили жителя Минского района Егора Старовойтова, у которого книгу “Белорусская национальная идея” нашли дома во время обыска. Но 7 мая — дело прекратили — истекло время, отведённое на привлечение к административному взысканию.



