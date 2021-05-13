Класковский: ЕС и США на этот раз, кажется, готовы быть принципиальнее, чем прежде

Источник материала: Салiдарнасць

Политический обозреватель Александр Класковский – о текущем состоянии отношений белорусских властей с Россией и Западом.

– Показательно, послы каких стран вручили верительные грамоты Александру Лукашенко 13 мая, – пишет Класковский. – Это Ирак, Никарагуа, Россия, Руанда, Саудовская Аравия и Сьерра-Леоне. То есть в основном государства так называемой дальней дуги плюс главная союзница.

С остальным миром напряженка. Впрочем, и с Москвой непросто, хотя Лукашенко и заверил послов, что в отношениях с Россией все окей, «полным ходом идет диалог по углублению нашей интеграции».

На самом деле подписание пакета дорожных карт интеграции снова переносится. Раньше посол Беларуси в России Владимир Семашко говорил об апреле-мае, теперь речь идет об осени.

Похоже, что интеграционный торг в очередной раз буксует. Минск хочет прежде всего заполучить ресурсы подешевле, Москва — опутать союзника институционально.

Вероятно также, что Владимир Путин настаивает на выполнении неких латентных, закулисных договоренностей (в том силе по части транзита власти в Беларуси). Во всяком случае, на такие предположения наводят обозревателей частые телефонные контакты и личные встречи двух вождей без объявления итогов этих переговоров.

Беларуси крайне нужны конструктивные контакты с передовым миром, и прежде всего с Западом. Но режим явно хочет восстановить донельзя испорченные отношения в основном на своих условиях. Однако Евросоюз и США на этот раз, кажется, готовы быть принципиальнее, чем во время прежних кризисов в отношениях.

Точно так же режим хотел бы на своих условиях перевернуть страницу (выражение Лукашенко) в отношениях с обществом: чтобы недовольные смирились и приняли диктат грубой силы.

При этом правящая верхушка явно недооценивает степень падения своего авторитета в обществе, его настроенность на перемены.

Прогрессивная часть населения просто ждет своего часа. Система же, выстроенная под интересы одного человека, в некий момент может быстро пойти по швам.

Карбалевiч: «Мы назіраем цікавы фэнамэн»