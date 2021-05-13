Указ Лукашенко: что разрешили построить инвестору из ОАЭ на севере Минска

Источник материала: Onliner

Александр Лукашенко 13 мая подписал указ №186 «О реализации инвестиционного проекта в г. Минске», сообщает его пресс-служба.

Документ установил условия строительства на территории проспекта Победителей — улицы Орловской — Цнянского водохранилища. Застройщик — частная компания «Риверсайд Девелопмент Холдингз Лимитед» (Объединенные Арабские Эмираты), которая будет строить экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег».

В составе комплекса предполагается построить жилые дома со всей необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, социальные объекты и объекты общественного назначения общей площадью более 6 млн кв. м.

В первую очередь планируется возвести здания Международного выставочного центра, Института искусственного интеллекта, Минского центра международной торговли. Инвестиционный проект собираются реализовывать 19 лет: начнут уже в этом году и закончат в 2040 году. Инвестор направит на эти цели средства в сумме более 10 млрд рублей.