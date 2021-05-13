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Указ Лукашенко: что разрешили построить инвестору из ОАЭ на севере Минска

13.05.2021 20:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Александр Лукашенко 13 мая подписал указ №186 «О реализации инвестиционного проекта в г. Минске», сообщает его пресс-служба.

Документ установил условия строительства на территории проспекта Победителей — улицы Орловской — Цнянского водохранилища. Застройщик — частная компания «Риверсайд Девелопмент Холдингз Лимитед» (Объединенные Арабские Эмираты), которая будет строить экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег».

В составе комплекса предполагается построить жилые дома со всей необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, социальные объекты и объекты общественного назначения общей площадью более 6 млн кв. м.

В первую очередь планируется возвести здания Международного выставочного центра, Института искусственного интеллекта, Минского центра международной торговли. Инвестиционный проект собираются реализовывать 19 лет: начнут уже в этом году и закончат в 2040 году. Инвестор направит на эти цели средства в сумме более 10 млрд рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко 13 мая подписал указ №186 «О реализации инвестиционного проекта в г. Минске», сообщает его пресс-служба. Документ…Читать далее…
 
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