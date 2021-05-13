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Белорусские хоккеисты проиграли Казахстану, не забросив ни одной шайбы

13.05.2021 20:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сборная Беларуси по хоккею проиграла в товарищеском матче Казахстану со счетом 0:2 (0:0, 0:1, 0:1).


Фото: hockey.by

Обе шайбы подопечные Михаила Захарова пропустили в меньшинстве. На 36-й минуте отличился Волк, а на 45-й — Дитц.

Беларусь: Шостак (Тэйлор); Бэйлен — Соловьев, Мартынов — Нестеров — Паре (А); Знахаренко (К) — Антонов, Комаров — Дрозд — Демков; Хенкель (А) — Фальковский, С. Костицын — Белевич — Платт; Лисовец — Коробов, Лопачук — Усов — Еременко.

Казахстан: Бояркин (Шутов); Диц (А) — Маклюков, Шин — Старченко (А) — Рымарев; Сведберг — Данияр, Михайлис — Волк — Савицкий; Орехов — Блэйкер, Акользин — Сагадеев — Шевченко; Степаненко — Шалапов, Панюков — Гурков — Асетов (К); Лихотников.

В субботу команды проведут повторный товарищеский матч. Он станет последним тестом для сборной Беларуси, которая 21 мая стартует на чемпионате мира в Латвии.

 
 
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Сборная Беларуси по хоккею проиграла в товарищеском матче Казахстану со счетом 0:2 (0:0, 0:1, 0:1).
 
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