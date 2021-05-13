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Лукашенко подписал указ о застройке 10 квадратных километров на севере Минска

13.05.2021 20:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня Александр Лукашенко подписал указ № 186 о реализации масштабного проекта застройки севера Минска арабской компанией «Риверсайд Девелопмент Холдингз Лимитед». Это следует из сообщения его пресс-службы. Вспоминаем, что это за проект и кто к нему имеет отношение.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Пресс-служба сообщает, что по указу в составе комплекса будут построены жилые дома со всей необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, социальные объекты и объекты общественного назначения общей площадью более 6 млн кв. м.

В первую очередь планируется возвести здания Международного выставочного центра, Института искусственного интеллекта, Минского центра международной торговли.
Инвестиционный проект будет реализован в 2021—2040 годах. Инвестор направит на эти цели средства в сумме более 10 млрд рублей.

Что это за история и при чем тут «Дана»?

Осенью 2020 года бизнесмен из ОАЭ Мухаммед аль-Аббар встретился с Александром Лукашенко и рассказал, что хочет построить на севере Минска «умный город». Вскоре указом президента из состава сельхозземель в районе Новинок и Зацени вывели около 10 квадратных километров под реализацию этого проекта. Вот примерные границы застройки:

Но, как мы рассказывали, активная работа по «Северному берегу» шла еще с осени 2019 года. Коммуникацию с Мингорисполкомом на этот счет вела компания «Эмирейтс Блю Скай», входящая в «Дана Холдингз». Она на тот момент позиционировалась как заказчик строительства, а Мухаммед Али аль-Аббар еще осенью 2020 года выступал председателем ее правления. «Эмирейтс Блю Скай» также получила участок на Минском море для строительства дома этого арабского бизнесмена. А в декабре в отношении «Дана Холдингз» ввели санкции Европейского союза.


Официальная презентация проекта. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В феврале 2021 года Мухаммед Али аль-Аббар назвал участие в проекте «Дана Холдингз» слухами и сказал, что обращался к ним по-дружески за консультацией относительно перспектив и возможностей рынка Беларуси.

Как видим, для реализации «Северного берега» теперь создали компанию «Риверсайд Девелопмент Холдингз Лимитед».

Что такое «Северный берег»?

«Северный берег» — это проект «умного города» на севере Минска, в строительство которого Мухаммед Али аль-Аббар пообещал инвестировать около 4 млрд евро. Заявлялось, что в нем будут общественные, образовательные, финансовые, офисные объекты и другая коммерческая недвижимость. Там также планируют построить Национальный выставочный комплекс. По словам бизнесмена, они хотят создать комплекс, который добавит 5−7 процентов к ВВП Минска и создаст более 70 тысяч рабочих мест.

Но, как мы выяснили потом, в «Северном береге» планируется и большой процент жилья. Так, в начале 2020 года «Эмирейтс Блю Скай», которая тогда выступала в качестве заказчика, сообщала в письме Мингорисполкому, что наиболее актуально застраивать эту территорию объектами жилищного и социального назначения, предназначенными для проживания людей со средним и выше среднего уровнем достатка. Предлагалась застройка домами средней и малой этажности, а также сооружением канала между Цнянским водохранилищем и водохранилищем Дрозды.

В общем же все это обрисовывалось как кластер из четырех якорей, где будут жить и работать айтишники и другие специалисты сферы высоких технологий.

 
Теги: Минск
 
 
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Для реализации проекта «Северного берега» создали компанию «Риверсайд Девелопмент Холдингз Лимитед».
 
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