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В Беларуси увеличилось количество политзаключенных

13.05.2021 20:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Число политзаключенных в Беларуси продолжает увеличиваться.

В Беларуси увеличилось количество политзаключенных

В совместном заявлении правозащитников от 13 мая отмечается, что 12 февраля суд Октябрьского района Гродно приговорил Пильца к году ограничения свободы без направления в исправительное учреждение, однако впоследствии по протесту прокуратуры областной суд ужесточил наказание: год ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Пилец обвинен в том, что 14 декабря прошлого года толкнул сторонников Лукашенко, которые закрашивали на асфальте изображение бело-красно-белого флага.

Общее количество политзаключенных в стране достигло 371.

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Теги: Гродно
 
 
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Число политзаключенных в Беларуси продолжает увеличиваться.
 
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