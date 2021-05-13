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Латушко поблагодарил послов ЕС, которые не вручили верительные грамоты Лукашенко. На прием пришли не все

13.05.2021 20:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня Лукашенко вручили доказательные грамоты послы шести стран — Ирака, Никарагуа, России, Руанды, Саудовской Аравии, Сьерра-Леоне. По словам Латушко, были приглашены, но не явились послы еще трех стран — Франции, Греции, Люксембурга.



Глава Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко выразил благодарность послам стран ЕС, которые не вручили 13 мая верительные грамоты Александру Лукашенко.

Сегодня Лукашенко вручили доказательные грамоты послы шести стран — Ирака, Никарагуа, России, Руанды, Саудовской Аравии, Сьерра-Леоне. По словам Латушко, были приглашены, но не явились послы еще трех стран — Франции, Греции, Люксембурга.  — Франции, Греции, Люксембурга. 

"Этим красноречивым жестом Евросоюз показал, что не признает Лукашенко, который узурпировал пост президента в Беларуси. Я хочу выразить признательность послам всех стран, которые оказали поддержку белорусскому демократическому обществу. Отдельную благодарность я выражаю правительству Франции за однозначную позицию в отношении нелегитимного президента Лукашенко", — заявил Латушко.

По его словам, такой шаг демонстрирует единство позиции ЕС и приоритет для Европы общечеловеческих ценностей, прав человека и свобод гражданина.
 
 
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Сегодня Лукашенко вручили доказательные грамоты послы шести стран — Ирака, Никарагуа, России, Руанды, Саудовской Аравии, Сьерра-Леоне. По словам Латушко, были...
 
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