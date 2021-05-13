Латушко поблагодарил послов ЕС, которые не вручили верительные грамоты Лукашенко. На прием пришли не все









Глава Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко выразил благодарность послам стран ЕС, которые не вручили 13 мая верительные грамоты Александру Лукашенко.





Сегодня Лукашенко вручили доказательные грамоты послы шести стран — Ирака, Никарагуа, России, Руанды, Саудовской Аравии, Сьерра-Леоне. По словам Латушко, были приглашены, но не явились послы еще трех стран — Франции, Греции, Люксембурга. — Франции, Греции, Люксембурга.





"Этим красноречивым жестом Евросоюз показал, что не признает Лукашенко, который узурпировал пост президента в Беларуси. Я хочу выразить признательность послам всех стран, которые оказали поддержку белорусскому демократическому обществу. Отдельную благодарность я выражаю правительству Франции за однозначную позицию в отношении нелегитимного президента Лукашенко", — заявил Латушко.





По его словам, такой шаг демонстрирует единство позиции ЕС и приоритет для Европы общечеловеческих ценностей, прав человека и свобод гражданина.



