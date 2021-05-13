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Смертельное ДТП в Червенском районе: самосвал не пропустил легковушку, погиб пассажир

13.05.2021 20:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня в Червенском районе в результате столкновения самосвала и легковушки погиб мужчина.

Об этом сообщает Белновости со ссылкой пресс-служба Госавтоинспекции Минской области в соцсетях.

Смертельное ДТП произошло на 33-м километре автодороги Р69 (Смолевичи – Смиловичи – Правдинский – Шацк) близ деревни Гудовичи.




По предварительным данным ГАИ, 31-летний водитель на самосвале «МАЗ», выезжая на главную дорогу со второстепенной, не пропустил легковой автомобиль «Ситроен» под управлением 19-летнего парня.
 
 
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Сегодня в Червенском районе в результате столкновения самосвала и легковушки погиб мужчина.
 
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