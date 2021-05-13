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Обзор дорожных происшествий

13.05.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Водитель с ребенком в машине покинул место ДТП

Совершил ДТП и попытался скрыться с ребенком в салоне. В Солигорский РОВД поступило сообщение о том, что водитель автомобиля "Форд" попал в ДТП и уехал с места аварии. После непродолжительного преследования машину заблокировали, а водителя задержали. При этом в салоне авто находился пятилетний внук нарушителя без детского удерживающего устройства.

Ирина Сапунова, старший инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Минской области: Ребенка передали матери. В отношении водителя составлен ряд протоколов об административных правонарушениях, в том числе за оставление места дорожно-транспортного происшествия, за невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, неоднократных требований сотрудника органов внутренних дел об остановке транспортного средства.


Правоохранители разбираются в обстоятельствах  аварии в Ивьевском районе

Там после столкновения двух фур один из водителей оказался зажат в салоне. Авария произошла накануне утром. Установлено, что 36-летний водитель автомобиля MAN с полуприцепом двигался в сторону города Ивье. В какой-то момент его ослепило солнце, и он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Iveco. Шофера последнего авто деблокировали сотрудники МЧС. Обоих госпитализировали. Предполагаемого виновника ДТП после осмотра медики отпустили домой. 56-летний житель Ошмян, водитель Iveco, находится в хирургическом отделении Ивьевской больницы.


Следователи устанавливают обстоятельства ДТП в Лиде

Авария произошла еще 9 мая. По информации СК, 38-летний нетрезвый водитель на мотоцикле сбил 11-летнего мальчика. В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести, он в больнице. Освидетельствование байкера показало 1,6 промилле алкоголя. В отношении водителя возбуждено уголовное дело. Кроме того, следователи просят очевидцев помочь с расследованием. 


В Витебске под колеса легковушки попал велосипедист 

ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе по проспекту Строителей. 30-летний водитель за рулем автомобиля Honda сбил 19-летнего парня. О состоянии парня не сообщается. 


В Островецком районе водитель  автомобиля Skoda  сбил женщину-велосипедиста

В Островецком районе 39-летний водитель  автомобиля Skoda на прямом участке дороги сбил женщину-велосипедиста. Она двигалась в попутном направлении по обочине и внезапно выехала на проезжую часть. С травмами различной степени тяжести (ушибом основания черепа, переломом обеих ключиц, ребер) ее госпитализировали. 


В Лиде на перекрестке произошло ДТП с участием подростка

В Лиде на перекрёстке произошло ДТП с участием подростка. 31-летний водитель автомобиля-такси при повороте налево на зеленый сигнал светофора сбил 14-летнего велосипедиста. С различными травмами школьника доставили в больницу. 


В Пружанском районе под машину выбежал дикий зверь

В ДТП пострадал водитель и подросток-пассажир. Авария произошла вечером на дороге Р-98 Песчатка - Свислочь. По предварительной информации, 24-летний брестчанин на Audi сбил животное, которое выбежало на трассу. Что это был за зверь, не сообщается, но после удара автомобиль ушел в неуправляемый занос и врезался в металлическое ограждение. В результате ДТП водитель и его 17-летний пассажир с травмами попали в больницу. 

 
Теги: Витебск
 
 
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Водитель с ребенком в машине покинул место ДТП Совершил ДТП и попытался скрыться с ребенком в салоне. В Солигорский РОВД поступило сообщение о том, что водитель...
 
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