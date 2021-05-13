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Руки предприимчивой дамы, которая украла спецжидкость, надолго останутся розовыми

13.05.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Хорошо, когда есть камеры видеонаблюдения, которые помогают пролить свет на многие тайны. Просмотрев запись, например, директор автомойки в Австралии увидел, что поздно вечером к ним заехала автомобилистка. Девушка не только помыла машину, но и украла несколько контейнеров со специальной концентрированной жидкостью. Причем эту же жидкость водитель тут же использовала для приведения автомобиля в порядок. В этот момент сотрудник автомойки от души посмеялся. Розовый химикат нельзя использовать таким образом. Теперь руки предприимчивой дамы надолго останутся розовыми, а самое забавное, что концентрат может нанести автомобилю серьезный ущерб. Если его неправильно использовать, машину придется перекрашивать. В итоге представители компании даже не стали заявлять об этой краже в полицию. По сути у них ничего и не украли. Контейнеры со злосчастной розовой жижей были остатками, предназначенными на выброс.

 
 
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Хорошо, когда есть камеры видеонаблюдения, которые помогают пролить свет на многие тайны. Просмотрев запись, например, директор автомойки в Австралии увидел, что...
 
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