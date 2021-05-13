Жители Слуцка ограбили свою родственницу, вынесли вещей на 11 тыс. рублей

Источник материала: БT

Деньги, золото, мобильный телефон - взяли все, что приглянулось... След незваных гостей в своей квартире хозяйка заметила сразу. Пропали ценные вещи на сумму около 11 тысяч рублей. Очевидно, что попали в апартаменты жулики через входную дверь. За помощью в поиске злоумышленников дама обратилась в милицию, и вскоре стражам порядка удалось разобраться в ситуации. Оказалось, что к делу имеют отношение двое мужчин: 30-летний и 36-летний жители Слуцка. Оба фигуранта официально не работают, а один из компаньонов и вовсе уже имел проблемы с законом. В руки правоохранителей он попадал за грабеж. У задержанных мужчин оперативники нашли часть исчезнувших из квартиры вещей. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело за кражу. Что интересно, одним из жуликов оказался родственник мужа хозяйки. Как выяснилось, женщина на некоторое время уезжала в Слуцк, тогда и заметила пропажу ключей от квартиры. На тот момент значения этому не придала, а когда вернулась домой, заметила, что исчезли ценные вещи.