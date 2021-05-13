Грабителей, которые сорвали золотую цепочку с шеи 99-летнего ветерана, задержали

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Грабителей, которые сорвали золотую цепочку с шеи 99-летнего ветерана в День Победы, задержали. Сообщает полиция Санкт-Петербурга. Одному 26, его другу - 18. Старший уже был судим за кражу и знал дедушку: работал сантехником, не раз ему помогал, поэтому ветеран его узнал. А вот его спутника принял за девушку с модным окрашиванием.

К слову, и сантехник, и стиляга - наркоманы. Цепочку пенсионеру вернули, ее стоимость, кстати, 100 тысяч российских рублей. Что касается молодежи, у них теперь большие проблемы.