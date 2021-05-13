ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Грабителей, которые сорвали золотую цепочку с шеи 99-летнего ветерана, задержали

13.05.2021 20:45 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Грабителей, которые сорвали золотую цепочку с шеи 99-летнего ветерана в День Победы, задержали. Сообщает полиция Санкт-Петербурга. Одному 26, его другу - 18. Старший уже был судим за кражу и знал дедушку: работал сантехником, не раз ему помогал, поэтому ветеран его узнал. А вот его спутника принял за девушку с модным окрашиванием.

К слову, и сантехник, и стиляга - наркоманы. Цепочку пенсионеру вернули, ее стоимость, кстати, 100 тысяч российских рублей. Что касается молодежи, у них теперь большие проблемы.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Грабителей, которые сорвали золотую цепочку с шеи 99-летнего ветерана в День Победы, задержали. Сообщает полиция Санкт-Петербурга. Одному 26, его другу - 18. Старший уже...
 
Новости дня
Новости разные
 
Гороскоп на 14 мая: что ждет завтра все знаки Зодиака
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by