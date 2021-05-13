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Дашкевич прекращает вахту в Куропатах

13.05.2021 20:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Активист Дмитрий Дашкевич прекращает вахту в Куропатах, в рамках которой он с 2018 года каждую пятницу приходил на место массового захоронения жертв сталинских репрессий в знак протеста против работы ресторана «Поедем поедим», расположенного рядом.

Дашкевич прекращает вахту в Куропатах

13 мая Дашкевич был освобожден из жодинского изолятора временного содержания после 20 суток ареста. Активист был задержан 23 апреля во время вахты в Куропатах, а 26 апреля суд Минского района в лице судьи Антона Колобова признал его виновным в нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий (ст. 24.23 КоАП) и арестовал на 20 суток.

«В том формате, в котором она проходила, эта вахта будет закончена, — сказал Дашкевич БелаПАН после освобождения. — Суток в неделе семь, а сидеть надо 30, такой возможности нет».

По словам активиста, после задержания в Куропатах в январе с бело-красно-белым флагом он подумал, что, «может, им флаг уже так мешает на кольцевой».

«Ну, думаю, буду стоять без флага, предлагать буклет. Тут было кем-то принято решение, что и без флага это очень опасно для режима», — отметил Дашкевич.

 

 

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Активист Дмитрий Дашкевич прекращает вахту в Куропатах, в рамках которой он с 2018 года каждую пятницу приходил на место массового захоронения жертв сталинских...
 
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