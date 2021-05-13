Активист Дмитрий Дашкевич прекращает вахту в Куропатах, в рамках которой он с 2018 года каждую пятницу приходил на место массового захоронения жертв сталинских репрессий в знак протеста против работы ресторана «Поедем поедим», расположенного рядом.





13 мая Дашкевич был освобожден из жодинского изолятора временного содержания после 20 суток ареста. Активист был задержан 23 апреля во время вахты в Куропатах, а 26 апреля суд Минского района в лице судьи Антона Колобова признал его виновным в нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий (ст. 24.23 КоАП) и арестовал на 20 суток.

«В том формате, в котором она проходила, эта вахта будет закончена, — сказал Дашкевич БелаПАН после освобождения. — Суток в неделе семь, а сидеть надо 30, такой возможности нет».

По словам активиста, после задержания в Куропатах в январе с бело-красно-белым флагом он подумал, что, «может, им флаг уже так мешает на кольцевой».

«Ну, думаю, буду стоять без флага, предлагать буклет. Тут было кем-то принято решение, что и без флага это очень опасно для режима», — отметил Дашкевич.