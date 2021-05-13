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Фотофакт: Змитер Дашкевич вышел на свободу после 20 суток ареста
Источник материала: Партизан
Активист и предприниматель Змитер Дашкевич вышел после 20 суток ареста. Фото опубликовала его жена Наста,
Напомним, Дашкевича задержали 23 апреля возле ресторана «Поедем поедим», где каждую пятницу с 2018 года он дежурит в Куропатской вахте.
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Активист и предприниматель Змитер Дашкевич вышел после 20 суток ареста. Фото опубликовала его жена Наста, пишет НН.
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