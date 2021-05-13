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Фотофакт: Змитер Дашкевич вышел на свободу после 20 суток ареста

13.05.2021 21:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Активист и предприниматель Змитер Дашкевич вышел после 20 суток ареста. Фото опубликовала его жена Наста, пишет НН.



Напомним, Дашкевича задержали 23 апреля возле ресторана «Поедем поедим», где каждую пятницу с 2018 года он дежурит в Куропатской вахте.
 
 
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Активист и предприниматель Змитер Дашкевич вышел после 20 суток ареста. Фото опубликовала его жена Наста, пишет НН.
 
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