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Мнение: Новый декрет Лукашенко – зондирование всей вертикали власти на предмет вшивости
13.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Не утихают споры о причинах появления декрета №2 – слишком уж странным по форме и содержанию оказался документ. Военный обозреватель Егор Лебедок озвучил свою версию: таким образом правитель хочет проверить реакцию своего окружения.
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Александр Лукашенко подписал разрекламированный декрет в День Победы. Документ предусматривает, что в случае гибели президента власть переходит к Совету безопасности.
На что еще ранее обратили внимание: декрет прямо противоречит Конституции, согласно которой президентские полномочия должны временно, до проведения новых выборов, перейти к премьер-министру.
После подписания документа не утихают споры: зачем он все-таки понадобился Лукашенко, ведь перспектива его убийства выглядит довольно фантастично.
Одна из популярных версий: правитель
На многочисленные неопределенности и противоречия в «сыром» документе
«Декрет вступает в силу вследствие смерти президента в результате насильственных действий. Увы, сейчас очень много способов убить человека, при которых все будет выглядеть естественно».
«Не ясны основания для прекращения ЧП и военного положения».
– Понять является ли этот декрет пропагандистским пшиком или серьезной затравкой для разработки законодательства на сей случай можно будет по дальнейшему изменению или отсутствию оных в актах законодательства о ЧП и ВП, – считает Лебедок.
Версия военного обозревателя такова:
– В романе Маркеса «Осень патриарха» президент разыграл фарс собственных похорон, чтобы оценить действия приближенных и разобраться с ними. Это один из политических аспектов декрета, который хоть как-то реален сейчас – просто прозондировать всю вертикаль власти на предмет вшивости.
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В романе Маркеса «Осень патриарха» президент разыграл фарс собственных похорон.
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