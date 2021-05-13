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Мнение: Новый декрет Лукашенко – зондирование всей вертикали власти на предмет вшивости

13.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Не утихают споры о причинах появления декрета №2 – слишком уж странным по форме и содержанию оказался документ. Военный обозреватель Егор Лебедок озвучил свою версию: таким образом правитель хочет проверить реакцию своего окружения.

Мнение: Новый декрет Лукашенко – зондирование всей вертикали власти на предмет вшивости

Фото Радыё Свабода

Александр Лукашенко подписал разрекламированный декрет в День Победы. Документ предусматривает, что в случае гибели президента власть переходит к Совету безопасности.

На что еще ранее обратили внимание: декрет прямо противоречит Конституции, согласно которой президентские полномочия должны временно, до проведения новых выборов, перейти к премьер-министру.

После подписания документа не утихают споры: зачем он все-таки понадобился Лукашенко, ведь перспектива его убийства выглядит довольно фантастично. 

Одна из популярных версий: правитель готовится пойти по пути Назарбаева и сделать Совбез под своим руководством главным руководящим органом. Но немало и критиков такого предположения («За всем этим — политическая и юридическая пустота»).

На многочисленные неопределенности и противоречия в «сыром» документе обратил внимание и военный обозреватель Егор Лебедок. Вот парочка из них.

«Декрет вступает в силу вследствие смерти президента в результате насильственных действий. Увы, сейчас очень много способов убить человека, при которых все будет выглядеть естественно».

«Не ясны основания для прекращения ЧП и военного положения».

– Понять является ли этот декрет пропагандистским пшиком или серьезной затравкой для разработки законодательства на сей случай можно будет по дальнейшему изменению или отсутствию оных в актах законодательства о ЧП и ВП, – считает Лебедок.

Версия военного обозревателя такова:

– В романе Маркеса «Осень патриарха» президент разыграл фарс собственных похорон, чтобы оценить действия приближенных и разобраться с ними. Это один из политических аспектов декрета, который хоть как-то реален сейчас – просто прозондировать всю вертикаль власти на предмет вшивости.

 
 
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В романе Маркеса «Осень патриарха» президент разыграл фарс собственных похорон.
 
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