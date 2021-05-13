ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Задержана фотограф Татьяна Капитонова — ее будут судить

13.05.2021 21:25 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В Минске 13 мая задержана фотограф Татьяна Капитонова, ее ожидает суд, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Задержана фотограф Татьяна Капитонова — ее будут судить

Задержание произошло, когда Капитонова сделала перерыв в работе на международной tech-конференции EMERGE и вышла на улицу. Ее доставили в УВД Советского района, после чего должны были отправить в изолятор временного содержания в 1-м переулке Окрестина. В чем обвиняют Капитонову, в милиции не сообщили.

В ночь на 11 августа прошлого года, во время подавления акций протеста у столичного кинотеатра «Аврора», фотограф, работавшая на телеканал «Белсат», получила контузию из-за взрыва светошумовой гранаты.

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске 13 мая задержана фотограф Татьяна Капитонова, ее ожидает суд, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ва Ўкраіне кума Пуціна Медзьведчука адправілі пад хатні арышт. За дзяржаўную здраду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by