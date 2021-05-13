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Налоговая выясняет: должен ли Тихановский заплатить налог с найденных за диваном $900 тысяч

13.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В Гомеле суд начал рассматривать жалобу Сергея Тихановского на решение налоговой инспекции о взыскании чрезмерного налога. Речь идет о тех самых 900 тысяч долларов, якобы найденных за диваном на даче Тихановского. Но судебный процесс сделали закрытым, сообщает TUT.BY.

Налоговая выясняет: должен ли Тихановский заплатить налог с найденных за диваном 0 тысяч

С части денег, найденных у Тихановского за диваном, налоговая инспекция хочет взыскать чрезмерный налог (16%). По решению налоговой, Тихановский должен уплатить в бюджет 257 тысяч 992 рубля и 72 копейки — исходя из суммы превышения доходов над расходами.

Тихановский подал жалобу: он вообще отрицает, что это его деньги.

13 мая в суде Советского района Гомеля прошло предварительное слушание по этому гражданскому делу.

В начале процесса представители налоговой обратились к суду с ходатайством сделать процесс закрытым: мол, будет озвучена служебная информация, которую нельзя разглашать, также сослались на охраняемую законом налоговую тайну.

Адвокат Тихановского Наталья Мацкевич возразила, что оснований для слушания этого дела в полностью закрытом формате нет — можно частично закрывать процесс, когда того требует закон.

— Закрытые судебные заседания нагоняют в обществе атмосферу недоверия, что суды происходят не совсем справедливым образом, — отметила Наталья Мацкевич.

Тем не менее после более чем часового перерыва судья вышла из совещательной комнаты — и объявила процесс закрытым.

Напомним, 4 июня на даче Сергея Тихановского милиционеры нашли 900 тысяч долларов. Обыск длился с трех часов дня до трех ночи. Деньги обнаружили около двух часов ночи, только во время третьего обыска.

Сам Тихановский настаивает, что деньги подброшены.

Светлана Тихановская в интервью российскому телеканалу «Дождь» также высказалась о найденной сумме.

— Конечно, он занимался коммерческой деятельностью. Но я крайне сомневаюсь в том, что он смог заработать такие деньги,

— То есть эти деньги, вы полагаете, подкинули? — уточнил ведущий.

— Я не могу утверждать. Предполагать — да. Но это будет обвинением. Это дело Следственного комитета — доказывать.

 
Теги: Гомель
 
 
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Тихановский подал жалобу: он вообще отрицает, что это его деньги.
 
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