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В Могилеве журналисты не голодают - УВД опровергает информацию о голодовке задержанных журналистов

13.05.2021 21:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня от правозащитников стало известно, что задержанные 12 мая у здания суда могилевские журналисты Александр Бураков и Владимир Лапцевич объявили голодовку.

Туда они пришли освещать процесс над Павлом Северинцем и другими политзаключенными, однако на заседание не пустили даже родственников подсудимых.


Александр Бураков и Владимир Лапцевич

МВД опровергает информацию о голодовке.

— Могилевчане Александр Бураков и Владимир Лапцевич действительно были задержаны 12 мая возле здания областного суда за совершение административного правонарушения. Однако указанные граждане никакого отношения к зарегистрированным средствам массовой информации не имеют и являются фрилансерами.

Кроме того, официальных заявлений об объявлении ими голодовки не поступало. 13 мая они письменно отказались принимать от родственников продукты питания в передачах, но пищу принимают в соответствии с распорядком дня спецучреждения, — заявили в УВД Могилевского облисполкома.
 
 
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Сегодня от правозащитников стало известно, что задержанные 12 мая у здания суда могилевские журналисты Александр Бураков и Владимир Лапцевич объявили голодовку.
 
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