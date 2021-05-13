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На Аранской столкнулись Renault и милицейский микроавтобус

13.05.2021 21:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На улице Аранской столкнулись Renault и автомобиль оперативного назначения милиции. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает столичная ГАИ.


Фото: ГАИ Минска

Авария произошла 13 мая, в 18.35.

«По предварительной информации, водитель автомобиля Renault, двигаясь по улице Аранской в направлении улицы Володько, из-за несоблюдения безопасной дистанции совершил столкновение с автомобилем оперативного назначения, который ехал впереди», — говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. ГАИ проводит проверку.

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Теги: Минск
 
 
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В результате инцидента никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. ГАИ проводит проверку.
 
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