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На Аранской столкнулись Renault и милицейский микроавтобус
Источник материала: Tut.by
На улице Аранской столкнулись Renault и автомобиль оперативного назначения милиции. В результате инцидента никто не пострадал,
Авария произошла 13 мая, в 18.35.
«По предварительной информации, водитель автомобиля Renault, двигаясь по улице Аранской в направлении улицы Володько, из-за несоблюдения безопасной дистанции совершил столкновение с автомобилем оперативного назначения, который ехал впереди», — говорится в сообщении.
В результате инцидента никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. ГАИ проводит проверку.
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В результате инцидента никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. ГАИ проводит проверку.
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