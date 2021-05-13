Лукашенко дал добро эмиратской компании на строительство комплекса в Минске

Александр Лукашенко 13 мая подписал указ № 186 «О реализации инвестиционного проекта в г. Минске», который определяет условия строительства экспериментального многофункционального комплекса «Северный Берег» в северной части города — на территории в границах МКАД — проспект Победителей — улица Орловская — Цнянское водохранилище. Строить будет частная компания «Риверсайд Девелопмент Холдингз Лиитед» (Объединенные Арабские Эмираты).





В составе комплекса будут жилые дома «со всей необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, социальные объекты и объекты общественного назначения общей площадью более 6 млн кв. м», сообщила пресс-служба Лукашенко.

«В первую очередь» планируется возвести здания Международного выставочного центра, Института искусственного интеллекта, Минского центра международной торговли.

Планируется, что инвестпроект стоимостью более 10 млрд рублей будет реализован в 2021—2040 годах.

Ранее Лукашенко неоднократно заявлял о недопустимости перенаселенности Минска.

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