Белорус перевел «телефонным» мошенникам $200 тысяч со своего счета. Это рекорд

Источник материала: Onliner

В последнее время появляется очень много сообщений о том, как мошенники звонят белорусам и, представившись сотрудниками банка, говорят про то, что деньги с их счета исчезают, просят номера карт, чтобы это остановить. Что происходит дальше, вы можете догадаться.

Сегодня начальник Главного управления по противодействию киберпреступности МВД Андрей Ковалев в эфире телеканала ОНТ рассказал, какой была самая большая похищенная таким образом сумма.

— На сегодняшний день рекорд хищения у физлица — более двухсот тысяч долларов. Вся эта процедура заняла порядка двух недель, — отметил Андрей Ковалев.

Он пояснил, что потерпевшему позвонили мошенники якобы из службы безопасности банка и рассказали, что в их банке проблемы с сотрудниками: те сливают банковские данные, и чтобы их поймать, нужно вступить в оперативную игру. «Мы обещаем, что ваши деньги никуда не уйдут, они все помечены», — говорили они.

Как ни странно, схема подействовала и белорус в течение двух недель совершил 253 транзакции: он приходил в банк, открывал различные счета и переводил на них деньги. Работники банка предупреждали пострадавшего, что он связался с мошенниками.

— Человек говорил: «Нет, я вам не верю, вы все здесь заодно, все повязаны. Мы всех изобличим». В итоге через две недели была списана полностью вся сумма — и денег нет, — подытожил начальник Главного управления по противодействию киберпреступности Андрей Ковалев.

Также Ковалев добавил, что орудовала международная преступная группировка, часть которой уже задержана.