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Эксперт: государство должно стимулировать реализацию «зеленых» проектов

13.05.2021 22:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Беларуси следует создавать нормативную базу и вводить налоговые стимулы для реализации «зеленых» проектов, которые приносят пользу окружающей среде. Такое мнение высказала эксперт Центра экономических исследований BEROC Анастасия Лузгина во время профильного семинара 13 мая.

Эксперт: государство должно стимулировать реализацию «зеленых» проектов

Она обратила внимание, что некоторые коммерческие банки уже начали реализацию «зеленых» проектов и связанных с ними продуктов.

В частности, «Белинвестбанк» выпускает платежные карты, по которым 2% суммы платежа перечисляется на счет экологической организации. «Приорбанк» выдает потребительские кредиты на покупку «зеленых» товаров (окон, дверей, бойлеров). «БНБ-Банк» предлагает кредиты компаниям, которые реализуют проекты, связанные с окружающей средой.

«Постепенно вопросы, связанные с экологией, станут все более актуальными. Это будет стимулировать предприятия обращать внимание в сторону экологичных проектов, а банки — заниматься «зеленым» финансированием. Государству, в свою очередь, необходимо создавать условия для того, чтобы инструменты финансирования «зеленых» проектов в стране развивались», — отметила Лузгина.

Эксперт обратила внимание на необходимость формирования правового поля и экономического стимулирования такого рода проектов.  

«Банки работают по определенным правилам, и необходимо эти правила очертить, чтобы банки понимали, как они должны работать с «зелеными» проектами, как их оценивать и что к этим проектам следует относить. Помимо нормативной базы для развития «зеленых» проектов необходимо создать налоговые стимулы и преференции, чтобы компании направляли свои усилия на реализацию именно таких проектов», — подчеркнула Лузгина.

По ее мнению, необходимо создавать также законодательные и экономические условия для выпуска «зеленых» ценных бумаг, которые получили распространение в западных странах. Благодаря этому привлечены сотни миллиардов долларов для финансирования коммерческих и некоммерческих проектов, связанных с окружающей средой.

«Такие ценные бумаги нужны и Беларуси. Мировая практика показывает, что они привлекают большие финансовые ресурсы. Следует создавать условия для возникновения рынка «зеленых» ценных бумаг, наша страна не должна отставать от трендов, которые наблюдаются в мире», — считает эксперт.

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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В Беларуси следует создавать нормативную базу и вводить налоговые стимулы для реализации «зеленых» проектов, которые приносят пользу окружающей среде.
 
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