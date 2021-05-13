Эксперт: государство должно стимулировать реализацию «зеленых» проектов

В Беларуси следует создавать нормативную базу и вводить налоговые стимулы для реализации «зеленых» проектов, которые приносят пользу окружающей среде. Такое мнение высказала эксперт Центра экономических исследований BEROC Анастасия Лузгина во время профильного семинара 13 мая.





Она обратила внимание, что некоторые коммерческие банки уже начали реализацию «зеленых» проектов и связанных с ними продуктов.

В частности, «Белинвестбанк» выпускает платежные карты, по которым 2% суммы платежа перечисляется на счет экологической организации. «Приорбанк» выдает потребительские кредиты на покупку «зеленых» товаров (окон, дверей, бойлеров). «БНБ-Банк» предлагает кредиты компаниям, которые реализуют проекты, связанные с окружающей средой.

«Постепенно вопросы, связанные с экологией, станут все более актуальными. Это будет стимулировать предприятия обращать внимание в сторону экологичных проектов, а банки — заниматься «зеленым» финансированием. Государству, в свою очередь, необходимо создавать условия для того, чтобы инструменты финансирования «зеленых» проектов в стране развивались», — отметила Лузгина.

Эксперт обратила внимание на необходимость формирования правового поля и экономического стимулирования такого рода проектов.

«Банки работают по определенным правилам, и необходимо эти правила очертить, чтобы банки понимали, как они должны работать с «зелеными» проектами, как их оценивать и что к этим проектам следует относить. Помимо нормативной базы для развития «зеленых» проектов необходимо создать налоговые стимулы и преференции, чтобы компании направляли свои усилия на реализацию именно таких проектов», — подчеркнула Лузгина.

По ее мнению, необходимо создавать также законодательные и экономические условия для выпуска «зеленых» ценных бумаг, которые получили распространение в западных странах. Благодаря этому привлечены сотни миллиардов долларов для финансирования коммерческих и некоммерческих проектов, связанных с окружающей средой.

«Такие ценные бумаги нужны и Беларуси. Мировая практика показывает, что они привлекают большие финансовые ресурсы. Следует создавать условия для возникновения рынка «зеленых» ценных бумаг, наша страна не должна отставать от трендов, которые наблюдаются в мире», — считает эксперт.

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