Российский Ozon зарегистрировал компанию в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Российский интернет-магазин Ozon зарегистрировал компанию в Беларуси, пишет ТАСС.

Помимо России Беларусь будет первой страной, где Ozon создает собственную логистическую инфраструктуру. Время доставки товаров планируют сократить. Сейчас этот срок составляет 5-7 дней.

Интернет-магазин запустил витрину в белорусских рублях. Специальная витрина с белорусскими товарами будет создана в течение 2021 года.

ФОТО: ozon.ru





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