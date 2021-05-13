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Российский Ozon зарегистрировал компанию в Беларуси

13.05.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Российский Ozon зарегистрировал компанию в Беларуси

Российский интернет-магазин Ozon зарегистрировал компанию в Беларуси, пишет ТАСС.

Помимо России Беларусь будет первой страной, где Ozon создает собственную логистическую инфраструктуру. Время доставки товаров планируют сократить. Сейчас этот срок составляет 5-7 дней.

Интернет-магазин запустил витрину в белорусских рублях. Специальная витрина с белорусскими товарами будет создана в течение 2021 года. 

ФОТО: ozon.ru


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Российский интернет-магазин Ozon зарегистрировал компанию в Беларуси, пишет ТАСС. Помимо России Беларусь будет первой страной, где Ozon создает собственную...
 
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