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Российский Ozon зарегистрировал компанию в Беларуси
Источник материала: ОНТ
Российский интернет-магазин Ozon зарегистрировал компанию в Беларуси,
Помимо России Беларусь будет первой страной, где Ozon создает собственную логистическую инфраструктуру. Время доставки товаров планируют сократить. Сейчас этот срок составляет 5-7 дней.
Интернет-магазин запустил витрину в белорусских рублях. Специальная витрина с белорусскими товарами будет создана в течение 2021 года.
ФОТО: ozon.ru
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Российский интернет-магазин Ozon зарегистрировал компанию в Беларуси, пишет ТАСС. Помимо России Беларусь будет первой страной, где Ozon создает собственную...
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