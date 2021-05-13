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Василевич: С каждым годом молодежь все больше вовлекается в общественно-политическую жизнь Беларуси
Источник материала: ОНТ
Пандемия COVID-19 затронула весь мир и различные слои населения. В том числе молодежь. О проблемах мирового масштаба важно говорить международным языком. Палата представителей подключилась к форуму молодых парламентариев Межпарламентского союза.
Сегодня молодежь, особенно в странах с жестким локдауном оказалась уязвимой в вопросах образования, здравоохранения, трудоустройства. Стратегию поддержки как со стороны государства, так и общественности сегодня и предстоит выработать. Что касается, нашей станы, в Беларуси достаточно молодежных организаций, которые направлены на то, чтобы защищать интересы молодежи.
Не останутся без внимания и вопросы насилия в семье, интернете. пробелы пандемии, парламентарии уверены, международный диалог сумеет устранить.
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Пандемия COVID-19 затронула весь мир и различные слои населения. В том числе молодежь. О проблемах мирового масштаба важно говорить международным языком. Палата...
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