Василевич: С каждым годом молодежь все больше вовлекается в общественно-политическую жизнь Беларуси

Источник материала: ОНТ

Пандемия COVID-19 затронула весь мир и различные слои населения. В том числе молодежь. О проблемах мирового масштаба важно говорить международным языком. Палата представителей подключилась к форуму молодых парламентариев Межпарламентского союза.

Сегодня молодежь, особенно в странах с жестким локдауном оказалась уязвимой в вопросах образования, здравоохранения, трудоустройства. Стратегию поддержки как со стороны государства, так и общественности сегодня и предстоит выработать. Что касается, нашей станы, в Беларуси достаточно молодежных организаций, которые направлены на то, чтобы защищать интересы молодежи.

Мария Василевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «На всех авторитетных международных площадках всегда поднимается вопрос важности вовлечения молодежи в принятии решений о развитии страны, о развитии экономики, общества. И безусловно Республика Беларусь тоже придерживается данного вектора. Мы видим, что с каждым годом молодежь все больше вовлекается в общественно-политическую жизнь страны».

Не останутся без внимания и вопросы насилия в семье, интернете. пробелы пандемии, парламентарии уверены, международный диалог сумеет устранить.

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