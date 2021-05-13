ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Помидоры и морковь подорожали, чеснок и яблоки стали дешевле. Как изменились цены в апреле?

13.05.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Помидоры и морковь подорожали, чеснок и яблоки стали дешевле. Как изменились цены в апреле?

Национальный статистический комитет опубликовал информацию по изменению цен в апреле.

Стоимость овощей в целом увеличилась на 7,26%, фруктов – на 1,56%. Морковь стала дороже на 12,36%, помидоры – на 11,47%, свекла – на 8,93%, огурцы – на 8,71%, картофель – на 6,23%, перец – на 6,03%, виноград – на 5,4%. Чеснок подешевел на 1,78%, а яблоки – на 1,25%.

Мясо и рыба также подорожали – на 0,69% и 0,68% соответственно. Стоимость молока и изделий из него увеличилась на 0,33%. Хлеб подорожал на 0,21%.

Стоимость табачных изделий выросла на 0,22%, спиртных напитков – на 0,03%.

В апреле увеличились цены и на непродовольственные товары – на 0,81%. Одежда стала дороже на 0,37%, обувь – на 0,78%, мебель – на 1,29%, электротовары – на 0,4%, строительные материалы – на 1,54%, лекарства – на 0,91%.

Подорожали также услуги – на 0,4%. Туристические – на 5,62%, ветеринарные – на 4,44%, услуги парикмахерских – на 2,96%, гостиниц – на 2,22%, ремонт жилья – на 2,19%, маникюр – на 1,87%, пошив одежды – на 1,74%. 

На 5,65% подешевели ритуальные услуги, на 0,05% – пассажирский транспорт, на 0,04% – услуги общежитий. 

Инфляция в Беларуси составила 0,7% в апреле.

ФОТО: pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальный статистический комитет опубликовал информацию по изменению цен в апреле. Стоимость овощей в целом увеличилась на 7,26%, фруктов – на 1,56%. Морковь стала...
 
Новости дня
Новости разные
 
За тры гадзіны для Мікіты Залатарова і ягонай сям’і сабралі амаль 4000€
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by