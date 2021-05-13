Помидоры и морковь подорожали, чеснок и яблоки стали дешевле. Как изменились цены в апреле?

Источник материала: ОНТ

Национальный статистический комитет опубликовал информацию по изменению цен в апреле.

Стоимость овощей в целом увеличилась на 7,26%, фруктов – на 1,56%. Морковь стала дороже на 12,36%, помидоры – на 11,47%, свекла – на 8,93%, огурцы – на 8,71%, картофель – на 6,23%, перец – на 6,03%, виноград – на 5,4%. Чеснок подешевел на 1,78%, а яблоки – на 1,25%.

Мясо и рыба также подорожали – на 0,69% и 0,68% соответственно. Стоимость молока и изделий из него увеличилась на 0,33%. Хлеб подорожал на 0,21%.

Стоимость табачных изделий выросла на 0,22%, спиртных напитков – на 0,03%.

В апреле увеличились цены и на непродовольственные товары – на 0,81%. Одежда стала дороже на 0,37%, обувь – на 0,78%, мебель – на 1,29%, электротовары – на 0,4%, строительные материалы – на 1,54%, лекарства – на 0,91%.

Подорожали также услуги – на 0,4%. Туристические – на 5,62%, ветеринарные – на 4,44%, услуги парикмахерских – на 2,96%, гостиниц – на 2,22%, ремонт жилья – на 2,19%, маникюр – на 1,87%, пошив одежды – на 1,74%.

На 5,65% подешевели ритуальные услуги, на 0,05% – пассажирский транспорт, на 0,04% – услуги общежитий.

Инфляция в Беларуси составила 0,7% в апреле.

ФОТО: pixabay

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