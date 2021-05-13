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Посольство Беларуси в Израиле: на данный момент среди погибших и пострадавших граждан Беларуси нет
Источник материала: ОНТ
Еще больше ракетных ударов, погибших и подготовка к наземной операции. Конфликт между Израилем и сектором Газа набирает масштаб.
По информации Армии обороны Израиля, с начала обострения с территории сектора Газа выпущено не менее 1600 ракет – четверть упали внутри сектора. Этим утром обстрелы продолжились. Погибло уже 83 человека. Среди жертв есть дети и женщины. Раненых несколько сотен. Палестинское движение ХАМАС заявило о ракетном ударе по Тель-Авиву и Иерусалиму в ответ на бомбардировки сектора Газа. В нескольких израильских городах прозвучали сирены воздушной тревоги. Армия Израиля в свою очередь готовится к наземной операции в секторе Газа, но команды о ее проведении пока не было. Боевые действия между Израилем и Палестиной уже называют крупнейшим обострением конфликта этих стран с 2014 года.
По официальным данным израильской полиции и Интерпола, на этот час граждан Беларуси среди пострадавших и погибших в результате ракетных обстрелов нет. Об этом сообщили в Посольстве Беларуси в Израиле.
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Еще больше ракетных ударов, погибших и подготовка к наземной операции. Конфликт между Израилем и сектором Газа набирает масштаб. По информации Армии обороны...
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