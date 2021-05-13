Криптовалюты дешевеют, золотой запас Беларуси вырос, валютная биржа. Рубрика «Ближе к делу»

Источник материала: ОНТ

валюты дешевеют, золотой запас Беларуси вырос, валютная биржа. Рубрика «Ближе к делу»" class="one-news__figure-img">

Криптовалюты дешевеют. Биткоин сегодня опустился ниже 50 тысяч долларов, а вот золото дорожает. Каков золотой запас Беларуси? Как сложилась внешняя торговля в первом квартале? И как обстоят дела на белорусских биржах – товарной и валютной?

Внешнеторговый оборот товаров и услуг составил почти 20 миллиардов долларов. Это результат за первый квартал года. И он превосходит больше чем на 17% итоги первых трёх месяцев 2020-го. Данные опубликовал Нацбанк. Сальдо – положительное. 828 миллионов.

Поставлять товаров, как и покупать, стали больше. Экспорт вырос почти на 25%, импорт – более чем на 16. По сравнению с первым кварталом 2020-го. Продали меньше, чем ввезли из-за рубежа практически на 215 миллионов долларов. А вот по поставкам услуг мы в плюсе. Тут экспорт превысил импорт. Сальдо – больше одного миллиарда долларов.

Почти в два раза выросла сумма экспортных сделок на белорусской товарной бирже. Это почти 230 миллионов долларов за первых четыре месяца года. Всего же зафиксировано соглашений чуть менее чем на миллиард – 950 миллионов долларов. По сравнению с январём-апрелем 2020 – общая сумма сделок почти в полтора раза больше. Что касается игроков, то на бирже аккредитовано порядка 26 тысяч компаний. Более пяти тысяч – нерезиденты из 63 стран.

А вот результаты торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже, поведение инвесторов и планы на год обсудим с председателем правления Андреем Аухименей.

- Есть ли уже итоговые данные по объёму торгов за первый квартал года? Андрей Аухименя, председатель правления ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»: - Да, у нас есть статистика за три месяца. По итогам трёх месяцев общий объём во всех сегментах биржевого организованного рынка составил более 9 млрд. рублей. Более 7 млрд. составил валютный рынок, почти по миллиарду рублей – это фондовый и денежный. - Сколько клиентов у биржи? - У биржи множество клиентов, поскольку наши сервисы, наши услуги предоставляются на различных сегментах: валютном, срочном, денежном, фондовом рынке. Кроме того, биржа выполняет функцию Национального форекс-центра. За каждым клиентом, который является участником торгов, стоят прямые клиенты, заявки которых выполняют участники торгов. Так вот таких клиентов на бирже зарегистрировано на бирже более 60 тысяч. - А вот есть ли технические условия для самостоятельного выхода в будущем физлиц без посредничества того же брокера на биржу? - Мы планируем, что допуск всё-таки физических лиц и юридических лиц, не являющихся профучастниками, в ближайшей перспективе будет обеспечен на биржу. Необходимо изменить определенную нормативную базу. Технически биржа готова, хоть сегодня мы можем обслуживать физических и юридических лиц напрямую, но необходимо внести определённые изменения в нормативно-правовые акты Республики Беларусь. - Планируется ли в этом году для повышения инвестиционной привлекательности ещё больше упростить условия торгов на бирже? - Ну, дело в том, что планируется, конечно, множество мероприятий, но мы хотим соблюдать баланс между рисками и доходностью, чтобы всё-таки не упрощать излишне процедуры определённые, которые приведут к тому, что инструмент станет более рисковым, менее надежным. Всё-таки этот вопрос должен решаться на стороне инвестора. Он должен понимать, есть ли у него аппетит к риску. Мы не будем упрощать излишне наши процедуры, чтобы привлечь просто максимальное количество эмитентов на фондовый рынок или валютный рынок. Необходимо действовать спокойно, планомерно, не создавая излишнюю турбулентность на рынке.

Золотой запас страны вырос. Почти на 5%. Порядка 7,5 миллиардов долларов. Это результат на начало мая. Международные резервные активы за предыдущий месяц выросли практически на 338 миллионов долларов после сокращения в марте на 2,5%.

Более того, в апреле страна ещё и рассчитывалась по обязательствам – это порядка 105 миллионов долларов. Рост уровня резервов связан с поступлениями денег в бюджет, покупкой регулятором инвалюты на бирже, увеличением стоимости монетарного золота. С февраля золото подорожало выше 1800 долларов за унцию.

И этот тренд продлится, считают эксперты, несмотря на снижение в середине недели рыночных цен на золото на фоне публикации данных по инфляции в США.

Она оказались выше ожиданий почти в три раза и установила рекорд за 40 лет. Базовый индекс потребительских цен показал наибольший прирост с 1981-го. В годовом исчислении превысил 4% при нулевой ставке. Это означает, что инвесторам придётся учитывать риск гиперинфляции, если Федрезерв не справится. Немалая угроза для технологических компаний. Их акции могут подешеветь. Так совпало, что производитель электромобилей Tesla перестал принимать биткоины в качестве оплаты за машины. Всё якобы из-за природы, которой наносит вред майнинг криптовалют. Так Илон Маск объяснил своё решение в Twitter.

Заботиться о природе будет и знаменитый производитель игрушек Mattel. Она станет утилизировать свои товары.

Компания с почти 80-летней историей считает это хорошей новостью для детей 90-х, которые могут освободить подвалы родителей от старых Барби и вернуть их на фабрику. Куклу переработают для выпуска новой игрушки. Денег за возврат не заплатят! Но доставка на адрес калифорнийского производителя будет бесплатной. Правда, клиентов компании, которые когда-то были детьми, ожидает жестокое разочарование. Вернуть игрушки пока смогут только жители Канады и США. Остальные будут хранить Барби и дальше.

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