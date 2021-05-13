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На фестивале «Медиация будущего» школьники и студенты учатся разрешать конфликты и находить компромисс

13.05.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На фестивале «Медиация будущего» школьники и студенты учатся разрешать конфликты и находить компромисс

Разрешить конфликт мирно, учитывая интересы каждого. Как это сделать, школьники и студенты обсуждали на четвертом фестивале «Медиация будущего». Форум собрал более 200 юных участников и опытных экспертов из разных стран. Почему вместе искать компромисс в любом споре проще?

Ивета Шинкевич мечтает стать юристом. Она ещё не знает статьи и законы, пока только учится разрешать конфликты в школьном кружке медиации. Уверена, чтобы узнать человека, ему надо дать краски и белый лист. Что нарисовать самой, долго не думала. Дом – ведь понятный любому символ семейного счастья и благополучия.

Главное – краски яркие, а значит, ребята готовы нести добро и сопереживать. Этими качествами обязательно должен обладать настоящий медиатор. Именно детская дипломатия – наиболее эффективна в разрешении бытовых споров. Тот самый случай, когда взрослым точно есть чему поучиться.

Такая технология урегулирования споров всё ещё в новинку для большинства белорусов. Задача медиатора – примирить конфликтующие стороны. Быть судьей-посредником непросто. Сохранить нейтралитет и хладнокровие в конфликте сродни искусству.

Других фестивалей медиации (тем более для молодежи) на постсоветском пространстве нет. Поэтому белорусский форум сразу стал международным. В нем участвуют школьники и студенты из России, Украины, Казахстана и Кыргызстана. Из-за пандемии они присоединились к тренингам, мастер-классам и дебатам в виртуальном формате.  

Сейчас в Беларуси около 1000 действующих медиаторов. Это профессионалы, которые могут разрешить деловые и имущественные разногласия. И у них, судя по заинтересованности участников нынешнего фестиваля, подрастает смена. Ивета Шинкевич, как и ещё 150 ребят, которые приехали в лагерь под Минском, несмотря на возраст, точно знают, что тратить время и нервы на конфликты, а уж тем более доводить до суда – последнее дело.

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Разрешить конфликт мирно, учитывая интересы каждого. Как это сделать, школьники и студенты обсуждали на четвертом фестивале «Медиация будущего». Форум собрал...
 
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