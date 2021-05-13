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Воссоздан первый минский дом Якуба Коласа
Источник материала: ОНТ
О Песняре, вернувшемся домой. Век назад Якуб Колас получил столичную прописку. Это знаковое событие готовятся отметить в мемориальном музее. Хитом проекта «Туды, на захад!» станет реконструированный макет первой минской «квартиры» классика.
«Зноў хачу зірнуць назад. Пад тыя стрэхі родных хат…» – мечта автора «Новай зямлі» в масштабе 1 к 25. Прошлое под стеклом – это «фантом» дома, в котором Колас с семьёй занимал три комнаты. Песняру провели «электричество на 2 лампочки». Снова дали свет.
Такую дверь Колас открыл по приезде из Обояни возле Курска. Как его туда занесло? Эта тема требует отдельного сюжета. Для трансфера больше, чем поэта «ужо ў Вольную Айчыну» власти выделили отдельный товарный вагон – теплушка на фотографии.
Собранная из осколков вещь – не той майской поры. Весь багаж Коласа 1921 года утерян в Великую Отечественную войну. Сделали баннеры. Это копии уникальных документов из белорусских и российских архивов. Экспозицию эпохи нужно читать.
Было у него три дома в Минске. Сохранился только этот – последний адрес. Стол, за которым написаны трилогия «На ростанях», поэмы «Рыбанова хата» и «На шляха волі». Отсюда 65 лет назад Колас ушёл в вечность. Отсюда же сегодня начинается эпический квест по его местам в столице.
«У двары пана Тарбецкага» (в реальности – Русецкого) – это весёлый рассказ Коласа о первой «квартире». Век назад он побывал в Слуцке. Там ждут юбилейную выставку. А ещё в Несвиже, где учился Песняр, и в Копыле, откуда видны «стрэхі родных хат…».
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О Песняре, вернувшемся домой. Век назад Якуб Колас получил столичную прописку. Это знаковое событие готовятся отметить в мемориальном музее. Хитом проекта «Туды,...
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