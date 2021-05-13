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Воссоздан первый минский дом Якуба Коласа

13.05.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Воссоздан первый минский дом Якуба Коласа

О Песняре, вернувшемся домой. Век назад Якуб Колас получил столичную прописку. Это знаковое событие готовятся отметить в мемориальном музее. Хитом проекта «Туды, на захад!» станет реконструированный макет первой минской «квартиры» классика. 

«Зноў хачу зірнуць назад. Пад тыя стрэхі родных хат…» – мечта автора «Новай зямлі» в масштабе 1 к 25. Прошлое под стеклом – это «фантом» дома, в котором Колас с семьёй занимал три комнаты. Песняру провели «электричество на 2 лампочки». Снова дали свет. 

Василина Мицкевич, главный хранитель фондов Литературно-мемориального музея Якуба Коласа: «15 траўня 1921 года на вакзале яго сустракаў аркестр, бо, канешне, гэта была падзея. Адзін з лепшых сыноў Беларусі вярнуўся на Радзіму. Пра чужыну ён пісаў свайму сябру Янку Купалу. Казаў, што адчуваў сябе быццам ён “завяз на чыгуначнай станцыі ў чаканні поезда”».

Такую дверь Колас открыл по приезде из Обояни возле Курска. Как его туда занесло? Эта тема требует отдельного сюжета. Для трансфера больше, чем поэта «ужо ў Вольную Айчыну» власти выделили отдельный товарный вагон – теплушка на фотографии.    

Татьяна Макаренко, куратор выставки «Туды, на захад!»: «У фондах музея захоўваюцца ўспаміны знаёмых Якуба Коласа, яго родных. Дарэчы, з іх мы даведаліся, што пагрузілі з самой невялікі скарб і дзвух коз – белую і чорную. Гэта кубачак з даваеннага дома паэта, які знаходзіўся па Вайсковым завулку, 3. Яго знайшлі на пажарышчы».

Собранная из осколков вещь – не той майской поры. Весь багаж Коласа 1921 года утерян в Великую Отечественную войну. Сделали баннеры. Это копии уникальных документов из белорусских и российских архивов. Экспозицию эпохи нужно читать. 

Было у него три дома в Минске. Сохранился только этот – последний адрес. Стол, за которым написаны трилогия «На ростанях», поэмы «Рыбанова хата» и «На шляха волі». Отсюда 65 лет назад Колас ушёл в вечность. Отсюда же сегодня начинается эпический квест по его местам в столице.

«У двары пана Тарбецкага» (в реальности – Русецкого) – это весёлый рассказ Коласа о первой «квартире». Век назад он побывал в Слуцке. Там ждут юбилейную выставку. А ещё в Несвиже, где учился Песняр, и в Копыле, откуда видны «стрэхі родных хат…».    

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Теги: Минск
 
 
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О Песняре, вернувшемся домой. Век назад Якуб Колас получил столичную прописку. Это знаковое событие готовятся отметить в мемориальном музее. Хитом проекта «Туды,...
 
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