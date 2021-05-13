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Йогурт, ряженка, кефир: врач рассказал о пользе и вреде кисломолочных продуктов

13.05.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Йогурт, ряженка, кефир: врач рассказал о пользе и вреде кисломолочных продуктов

Чтобы выбрать полезные кисломолочные продукты, необходимо обращать внимание на их состав. Об этом в программе «О самом главном» рассказал врач Михаил Гинзбург.

По словам диетолога, кисломолочные продукты – кефир, ряженка, йогурт – имеют симбиотную микрофлору. Она не позволяет размножаться бактериям, которые вызывают воспалительные процессы. Поэтому важно включать в рацион такие продукты. 

Вместе с тем, отметил врач, они могут оказывать и негативное воздействие. Например, слишком кислый кефир может навредить слизистой желудка. Ряженку аккуратно стоит употреблять тем, кто желает похудеть, так как этот продукт изготавливается из жирного молока. В йогуртах содержится сахар и различные добавки, которые несут вред здоровью. 

Наиболее полезным из кисломолочных продуктов, считает Михаил Гинзбург, является натуральный йогурт. Затем идут кефир и ряженка. 

ФОТО: pixabay

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Чтобы выбрать полезные кисломолочные продукты, необходимо обращать внимание на их состав. Об этом в программе «О самом главном» рассказал врач Михаил Гинзбург....
 
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