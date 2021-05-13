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Как понять, что вам звонит не сотрудник банка, а мошенник? Рассказывает эксперт
Источник материала: ОНТ
Начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Андрей Ковалев в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказал, по каким признакам во время «звонка из банка» можно определить мошенников.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Андрей Ковалев в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказал, по каким...
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