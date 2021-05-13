Как понять, что вам звонит не сотрудник банка, а мошенник? Рассказывает эксперт

Источник материала: ОНТ

Начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Андрей Ковалев в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказал, по каким признакам во время «звонка из банка» можно определить мошенников.

Андрей Ковалев: «Прежде всего, сотрудник банка знает о вас персональную, личную информацию, абсолютно все. Также знает всю вашу кредитную историю, с кем вы проживаете, вплоть до того, сколько счетов и карт у вас открыто. Работник банка никогда не будет выяснять личную, персональную информацию, что-то блокировать, закрывать, всегда будет предложено прийти в отделение банка и разобраться в той или иной ситуации. По телефону можно представиться кем угодно, и работником банка, и использовать логотип банка, и даже с использованием ip-телефонии, подмены номера сделать номер либо похожий, либо полностью идентичный банковскому номеру. Если возникают вопросы – нужно прийти в банк, написать заявление, либо, если уже есть вопросы, идти в милицию. Чем скорее вы обратитесь и сделаете это, тем больше шансов на то, что денежные средства будут заблокированы, где-то на каком-то этапе приостановлены. Чем быстрее мы подключимся и подключим банки, есть больше шансов их вернуть».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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