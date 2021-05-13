ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Как понять, что вам звонит не сотрудник банка, а мошенник? Рассказывает эксперт

13.05.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Как понять, что вам звонит не сотрудник банка, а мошенник? Рассказывает эксперт

Начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Андрей Ковалев в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказал, по каким признакам во время «звонка из банка» можно определить мошенников.

Андрей Ковалев: «Прежде всего, сотрудник банка знает о вас персональную, личную информацию, абсолютно все. Также знает всю вашу кредитную историю, с кем вы проживаете, вплоть до того, сколько счетов и карт у вас открыто. Работник банка никогда не будет выяснять личную, персональную информацию, что-то блокировать, закрывать, всегда будет предложено прийти в отделение банка и разобраться в той или иной ситуации. По телефону можно представиться кем угодно, и работником банка, и использовать логотип банка, и даже с использованием ip-телефонии, подмены номера сделать номер либо похожий, либо полностью идентичный банковскому номеру. Если возникают вопросы – нужно прийти в банк, написать заявление, либо, если уже есть вопросы, идти в милицию. Чем скорее вы обратитесь и сделаете это, тем больше шансов на то, что денежные средства будут заблокированы, где-то на каком-то этапе приостановлены. Чем быстрее мы подключимся и подключим банки, есть больше шансов их вернуть».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Андрей Ковалев в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказал, по каким...
 
Новости дня
Новости разные
 
За тры гадзіны для Мікіты Залатарова і ягонай сям’і сабралі амаль 4000€
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by