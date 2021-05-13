«Думал, что участвовал в оперативной игре». Как мошенники украли у белоруса 200 000 долларов за две недели

Источник материала: ОНТ

Начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Андрей Ковалев в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказал о рекордном хищении денег кибермошенниками – $200 тысяч у одного человека.

Андрей Ковалев: «На сегодняшний день рекорд у физлица – хищение более 200 тысяч долларов. И эта вся процедура заняла порядка двух недель. Был звонок от имени работников банка с такой мотивировкой, что мы очень долго вас изучали, мы знаем, что вы старой закалки, вы родились в Советском Союзе, вот с той идеологией. Это служба безопасности банка, были названы какие-то личные, персональные данные. Опять же, мы доверяем сети интернет, мы в социальных сетях, мы говорим о себе, размещаем очень много, близкие родственники, друзьям, служил, учился – какие-то примеры, чтобы не вызвать подозрений. И предложена такая оперативная информация, что в нашем банке завелись мошенники, которые сливают банковские данные, и только мы с вами можем их изобличить. Но для этого вы должны с нами вступить в оперативную игру. Мы обещаем, что ваши деньги никуда не уйдут, они уйдут на безопасный счет, они все помечены. Человек за две недели провел 253 транзакции на 200 тысяч долларов. Он приходил в банк, открывал различные счета и переводил суммы. Работники банка говорили “Остановитесь, что вы делаете”. Его предупреждали, что вы общаетесь с мошенниками. Человек говорил, мол, “я вам не верю, вы все здесь заодно, все повязаны. Я вам не верю, мы вас всех изобличим!”. В итоге через две недели была списана абсолютно полностью вся сумма. И денег нет».