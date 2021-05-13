|
«Думал, что участвовал в оперативной игре». Как мошенники украли у белоруса 200 000 долларов за две недели
Источник материала: ОНТ
Начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Андрей Ковалев в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказал о рекордном хищении денег кибермошенниками – $200 тысяч у одного человека.
Андрей Ковалев заключил, что мошенники были задержаны.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Думал, что участвовал в оперативной игре». Как мошенники украли у белоруса 200 000 долларов за две недели
Начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Андрей Ковалев в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказал о рекордном...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)