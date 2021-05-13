Вишинг и фишинг: как уберечь свои деньги и не попасться на уловки мошенников?

Источник материала: ОНТ

Мошенники некоторое время назад «взялись» за торговые интернет-площадки и предлагают гражданам перейти к обсуждению в мессенджер или проверить какую-то информацию по ссылке. Чем это может быть чревато, в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказал начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Андрей Ковалев.

Андрей Ковалев: «Есть такая ситуация. Я не скажу, что это какая-то неуправляемая проблема, которая носит лавинообразный характер. Мы эту проблему своевременно увидели, вышли на оперативный контакт с этой интернет-площадкой. И площадка была не готова к такому валу, такому массовому обращению, такому количеству потерпевших. Здесь комплекс вопросов. Здесь сыграл и ковид, когда люди на удаленном доступе начали больше пользоваться бесконтактной оплатой, что-то покупать, продавать, размещать объявления. Опять же, не думая, что злоумышленники перестраиваются очень быстро и владеют этой ситуацией, общемировой ситуацией – закрытие границ, какие-то ограничения и увеличение безналичных расчетов... Они очень быстро воспользовались этим. Так называемые методы вишинга и фишинга. Фишинг – от английского «ловить рыбу», «ловец». Это переход по вредоносной ссылке. Очень простая ситуация. Условно, вы разместили какое-то объявление о продаже, я заинтересовался, выхожу на вас, говорю, что покупаю. Потом вам пишу и предлагаю, как правило, уйти с этой интернет-площадки и перейти на какой-то мессенджер. Мотивируя это тем, что я за рулем, мне удобно тут общаться. Что категорически делать нельзя, потому что любая интернет-площадка отслеживает вредоносные ссылки и вложения. Вообще по политике интернет-магазина они отслеживают переписку, обязаны отслеживать. Если они видят, что вас выводят на определенную модель поведения, на вас выйдет служба безопасности, системный администратор, вас предупредят. Но если вы ушли с торговой площадки на мессенджер, вы уже общаетесь со злоумышленником один на один. И насколько вы подготовлены, насколько вы владеете вопросом безопасности цифровой гигиены, уже зависит, станете вы жертвой или нет. А дальше я пишу, что я несколько раз пытался оплатить согласно ваших реквизитов, я в другой стране или другом городе, мне не удобно. Есть банковская карта? Конечно, есть. Сейчас, наверное, у 90% населения нашей страны, даже пенсионеры на них и дети в школы. Я переведу предоплату или оплачу полную стоимость товара, а дальше договоримся. А еще лучше – оформить интернет-доставку, я ее тоже оплачу, потому что я в другом городе либо хочу сделать сюрприз. Его задача очень простая, что касается вишинга, вас склонить на модель поведения, что я несколько раз пытался оплатить на вашу банковскую карту, у меня не получилось, вот я отсылаю ссылочку, перейдите по ней, посмотрите. Как только вы переходите на эту ссылку, вы компрометируете, я получаю доступ либо к вашему интернет-банкингу, либо мобильному банку и к тому счету, к которому привязана банковская карта. Условно, мы разговаривали с вами на 100 белорусских рублей, но если на счете было несколько тысяч, я получу доступ на полную сумму к счету и я эти деньги попросту вывожу и снимаю».