Что безопаснее: сложный пароль или Face ID? Отвечает начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД

Источник материала: ОНТ

Face ID, отпечаток пальца или сложный пароль – какой способ защиты данных является самым безопасным? На этот вопрос в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ ответил начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Андрей Ковалев.

Андрей Ковалев: «Наиболее безопасно использовать сложный пароль, который вы будете где-то записывать, опять же, не в мобильном устройстве. Это обязательно буквы, символы с различной табуляцией, то есть заглавные, какие-то символы вплоть до того, что даже пробел. Пробел – это тоже символ, его многие забывают, когда используют пароль. И этот пароль менять ну как минимум раз в три месяца. Это касается социальных сетей».

Ковалев объяснил, почему Face ID нельзя считать достаточно безопасным способом защиты.

Андрей Ковалев: «Я могу получить очень качественную в определенной антропологии вашу фотографию и использовать. Это не говорится “100-процентный успех”, но вероятность есть».

Эксперт отметил, что нельзя записывать пароли и хранить их в кошельке, на телефоне или прямо на банковской карте. Также недопустимо, чтобы несколько карт были привязаны к одному счету.

Андрей Ковалев: «К сожалению, такая практика есть, некоторые, что особенно касается старшего населения, чтобы не забывать либо в кошелечке записочку оставили, либо на самой карте написать. Категорически этого делать нельзя. Сегодня мы все ушли в цифру, это удобно, прежде всего. Но нужно понимать, что банковская карта – это всего лишь механизм, доступ к счету. Очень удобно, когда банк выпускает карту и предлагают сразу к одному счету несколько карт: вам, вашей супруге, вашим детям. Это удобно, да, действительно. Но это категорически делать нельзя. Компрометация одной карты ведет к компрометации всего счета. В рамках одного банка у вас должна быть одна карта, условно, для супруги, карта для детей, у вас должен быть виртуальный счет для оплаты интернет-услуг, и должны быть карты для отпуска. В зависимости, кому какая нужна сумма, вы переводите. Но счета должны быть разными».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram