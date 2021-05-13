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Что безопаснее: сложный пароль или Face ID? Отвечает начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД
Источник материала: ОНТ
Face ID, отпечаток пальца или сложный пароль – какой способ защиты данных является самым безопасным? На этот вопрос в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ ответил начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Андрей Ковалев.
Ковалев объяснил, почему Face ID нельзя считать достаточно безопасным способом защиты.
Эксперт отметил, что нельзя записывать пароли и хранить их в кошельке, на телефоне или прямо на банковской карте. Также недопустимо, чтобы несколько карт были привязаны к одному счету.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Что безопаснее: сложный пароль или Face ID? Отвечает начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД
Face ID, отпечаток пальца или сложный пароль – какой способ защиты данных является самым безопасным? На этот вопрос в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ...
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