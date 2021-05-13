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Правильно ли привязывать платежную карту к телефону, часам, кольцу? Отвечает начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД

13.05.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Правильно ли привязывать платежную карту к телефону, часам, кольцу? Отвечает начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД

Привязка банковской карты к мобильному телефону, часам или кольцу – это не только удобно, но и достаточно безопасно. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Андрей Ковалев.

Эксперт отметил, что 100-процентной гарантии безопасности не могут дать ни пароли, ни графические ключи. При этом Андрей Ковалев подчеркивает, что привязать банковскую карту к мобильному телефону, часам или кольцу будет правильным решением.

Андрей Ковалев: «Скажу мое субъективное мнение. Более старшее поколение привыкло, что денежные средства у них сняты, находятся где-то в кармане, портмоне, кошельке, сумке, как угодно. Либо они просто где-то хранятся дома. Не дай бог, проходя где-то по улице, в отношении вас будет совершено какое-то преступление. Вы потеряете денежные средства без возможности возврата. Все, что касается пластика, все, что касается мобильных устройств, каких-то периферийных, все это блокируется, восстанавливается, если вы знаете, как. Своевременный звонок в банк, в милицию – все имеет свои цифровые следы».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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Привязка банковской карты к мобильному телефону, часам или кольцу – это не только удобно, но и достаточно безопасно. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего...
 
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