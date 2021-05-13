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Правильно ли привязывать платежную карту к телефону, часам, кольцу? Отвечает начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД
Источник материала: ОНТ
Привязка банковской карты к мобильному телефону, часам или кольцу – это не только удобно, но и достаточно безопасно. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Андрей Ковалев.
Эксперт отметил, что 100-процентной гарантии безопасности не могут дать ни пароли, ни графические ключи. При этом Андрей Ковалев подчеркивает, что привязать банковскую карту к мобильному телефону, часам или кольцу будет правильным решением.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Правильно ли привязывать платежную карту к телефону, часам, кольцу? Отвечает начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД
Привязка банковской карты к мобильному телефону, часам или кольцу – это не только удобно, но и достаточно безопасно. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего...
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