Андрей Ковалев: потеря мобильного телефона – потеря половины жизни, мошенники могут использовать любую информацию

Источник материала: ОНТ

Потерю мобильного телефона с мобильным банкингом, социальными сетями или просто контактами в телефонной книжке можно сравнить с потерей половины жизни. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Андрей Ковалев.

Андрей Ковалев: «На сегодняшний день потеря мобильного устройства фактически это потеря как минимум половины, а то и всей вашей жизни. И все заключается опять же в банальной нашей беспечности. Мы стали ленивы. Цифра – это благо. Мы, лежа на диване, оплачиваем коммунальные услуги, какие-то платежи осуществляем, заказываем товары, услуги. Это удобно. Но мы пренебрегаем той цифровой гигиеной, которую должны соблюдать. Никто не защищен на 100%, что он не станет жертвой, что не будет подвержен централизованной либо общей какой-то атаке, либо в этом общем потоке кто-то не захочет получить доступ к нашим каким-то счетам, либо БПК. К вашему телефону как минимум привязаны ваш мобильный банкинг либо интернет-банкинг, привязаны ваши социальные аккаунты, потому что это удобно. Но вы ленивый человек, как и я, и мы все в целом. Вы сохранили логин и пароль на телефоне, чтобы не вводить его постоянно и каждый день. Мы сохранили логины и пароли либо графический ключ, что касается доступа к телефону, каким-то фотографиям, социальным сетям, либо мобильному банкингу. Потеряв телефон, при определенной мотивации, при технической возможности очень много программно-аппаратных комплексов, очень много ПО, чтобы при физическом контакте с телефоном этой информацией завладеть и воспользоваться. Мы сегодня должны понимать, что, если, не дай бог, что-то случилось с телефоном, и вы сдаете его в ремонт, вы должны отвязать все учетные записи, удалить мобильный банкинг, вы должны закрыть эту информацию либо перенести ее на другой носитель. И потом отдать полностью голый телефон, установленный до заводских настроек, если это возможно, в тот или иной пункт ремонта. В этом и заключается угроза – наша беспечность».

Эксперт ответил на вопрос, существуют ли программы, которые могут считать информацию с мобильного телефона, даже если злоумышленник находится на некотором удалении и не имеет физического контакта с устройством.

Андрей Ковалев: «Технически это возможно. Сейчас телефоны перестали быть телефонами и выполнять свою основную функцию – чтобы позвонить либо обменяться какой-то информацией. Это хранилище очень больших данных, это, как правило, несколько форматов связи. Если мы начинали, операторы сотовой связи, 2G, то сегодня уже в Республике Беларусь мы идем 5G, это потоки информации данных. Технически это возможно».

Андрей Ковалев уточнил, какого рода информация может быть получена таким образом и как ее могут использовать.

Андрей Ковалев: «Любая информация может быть получена, вплоть от ваших контактов, вашей телефонной книжки. От вашего имени можно осуществить звонок по средствам ip-телефонии, даже выдавая либо подменяя цифры вашего номера, чтобы у вашего работника не возникло вопросов, что он разговаривает именно с вами. Либо попросить какую-то помощь, ту же финансовую. Он увидит, что звонит руководитель. Разве не будет ему приятно помочь руководителю, не проверяя? Конечно, поможет».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».





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