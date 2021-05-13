Михаил Захаров: «У нас каждый день все рушится. Не знаем, что будет завтра»

Источник материала: Tut.by

Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров подвел итоги матча против команды Казахстана (0:2). Его слова приводит Hockey.by .



Фото: hockey.by

— Вы сделали перестановки в звеньях. Почему?

— Звенья у нас временные. Мы ждем игроков, которых планируем в ведущие сочетания. Ищем второе, третье звено, пытаемся создать. Два периода ребята играли неплохо. Но игровая дисциплина немножко хромает. Нельзя удаляться. Неоправданные нарушения у Фальковского, Паре. Так нельзя играть. Из-за таких штрафов не удается за матч зацепиться.

В меньшинстве плохо сыграли, два гола пропустили. Делали акцент на Дице. Говорили, что он забивной. Надо было переключаться, потеряли игрока.

— Что случилось с Мартыновым?

— Доктора разбираются. Повезли его в больницу.

— Почему два матча подряд команда не забрасывает?

— Моменты есть, но… Нападающие должны забрасывать. Паре в пустые не попал, Платт мог забить, Белевич не отдал на дальнюю штангу. Костицын в пустые ворота… Я вообще не понимаю, как он не забросил. Вот из этого и складывается результат.

В третьем периоде казахстанцы нас переиграли. Не хватает у нас нападающих. Не нужно удаляться. На отдельном отрезке звено Дрозда неплохо сыграло, пять бросков в одной смене! Но не успели смениться, соперники выпустили второе звено — и все.

— В чем наш резерв?

— У нас большинство не работает. Нет пока тех игроков, которых мы хотим использовать. Нет Шаранговича, Принса. Бэйлен только приехал, Платт. Все-таки сложновато ребятам играть, когда они давно на лед не выходили. Чемпионат мира — очень сложный турнир. К нему надо готовиться.

— Почему не играл Принс?

— Он травмирован. Хотели его с Шаранговичем использовать… У нас опять нет состава. Егор не сыграл, Сапего и Климовича не успели просмотреть. Андрей Костицын травмирован. У нас каждый день все рушится. Мы даже не знаем, что завтра будет. Вот в чем проблема. Хоккейная жизнь такая. Попали в такую полосу. Жаль, что Костицын-старший получил повреждение. Он в хорошем настроении тренировался…

— Что измените перед вторым спаррингом с казахстанцами?

— Завтра увидим, обсудим с тренерами. Еременко в защите будет играть, Фальковский отдохнет. Два гола привез — многовато. Есть вопросы.