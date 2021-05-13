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Белорус принял участие в «спецоперации» и лишился более 200 тысяч долларов

14.05.2021 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На сегодняшний день рекорд хищения кибермошенниками в Беларуси — более 200 тысяч долларов. Мужчину «разводили» около двух недель, он якобы принимал участие в «спецоперации». Об этом рассказал начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Андрей Ковалев в программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ.


Андрей Ковалев. Скриншот телеканала ОНТ

Мужчине позвонили от имени сотрудников банка и назвали какие-то личные данные. Ему сказали, что очень долго его изучали, что он человек старой закалки, родился в СССР и должен помочь в «оперативной комбинации»: в банке якобы завелись мошенники, которые сливают банковские данные. Мужчине предложили помочь их изобличить, но для этого он должен вступить в «оперативную игру». Ему пообещали, что его деньги никуда не уйдут, они поступят на безопасный счет.

— Человек за две недели провел 253 транзакции на 200 тысяч долларов. Он приходил в банк, открывал различные счета и переводил суммы. Работники банка говорили: «Остановитесь, что вы делаете?» Его предупреждали — вы общаетесь с мошенниками. Человек говорил: «Я вам не верю, вы все здесь заодно, все повязаны. Я вам не верю, мы вас всех изобличим». В итоге через две недели была списана абсолютно полностью вся сумма. И денег нет, — рассказал Андрей Ковалев.

Он сообщил, что мошенников из международной преступной группы, которые вытянули деньги у доверчивого гражданина, задержали. По ним продолжается работа, но в ближайшее время будет обнародована новая информация по этому делу.

 
 
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- Человек за две недели провел 253 транзакции на 200 тысяч долларов. Он приходил в банк, открывал различные счета и переводил суммы. Работники банка говорили:...
 
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