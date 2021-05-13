ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ничего не напоминает? На аукцион выставлены «новые Geely без пробега»

14.05.2021 06:19 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

На интернет-аукционе «БелАукцион» появились крайне любопытные лоты. Как указано в сообщении в Instagram, это «новые Geely без пробега». Лоты действительно горячие: парочка Geely Tugella да Geely GS. Принимаются ставки, цены постепенно растут. Посмотрите на состояние этих авто: узнали, конечно, что за машинки?

Просто напомним

12 апреля на 140-м км трассы М4 (Минск — Могилев) в Белыничском районе опрокинулся автовоз Iveco. Он перевозил новенькие автомобили Geely, в том числе два купеобразных Geely Tugella. Это самая дорогая серийная модель Geely, продающаяся на территории ТС. Третий автомобиль на автовозе — хетчбэк GS. Все три автомобиля направлялись с завода «Белджи» в Могилев к официальному дилеру. Понятное дело, они получили повреждения при опрокидывании автовоза.

Что сказал дилер после всего случившегося: «Сейчас машины находятся у нас, они направлялись в наш автоцентр, поэтому нам нужно было давать оценку. Пострадавшие автомобили не подлежат восстановлению и будут признаны погибшими. Весь товар был застрахован».

Просто для информации приведем цены на новые Geely Tugella у дилеров. Модель продается в двух версиях: Luxury (78 400 рублей) и Flagship (86 600 рублей).

Три лота

Вот три лота, которые недавно появились на belauction.by.

Geely Tugella (FY11) Luxury 2020 года выпуска.












Бензин, АКПП, полный привод. Богатый набор опций, в числе которых климат-контроль, Bluetooth, навигация, подогрев сидений, кожаный салон, мультируль, круиз-контроль и т. д. В описании лота указано: «Попал в ДТП при транспортировке с завода производителя к дилеру». Все по-честному. При этом автомобиль «заводится и едет» — не так и плохо с учетом предыстории.

На момент публикации сделано пять ставок, текущая цена — 4101 рубль. Закрытие торгов — 27 мая.

Geely Tugella (FY11) Flagship 2021 года выпуска.











Новье! Пробег 6 км, бензин, АКПП, полный привод. Климат-контроль, CD-чейнджер, электросидения, электрозеркала, электростеклоподъемники, люк, подогрев сидений, кожаный салон, серворуль, мультируль, круиз-контроль и все прочие прелести. Предысторию вы знаете.

На момент публикации сделано 7 ставок, текущая цена — 4101 рубль. Закрытие торгов — 28 мая.

Geely GS (FE-7) Comfort 2021 года.











Бензин, АКПП, передний привод. Климат-контроль, подогрев сидений, кожаный салон, мультируль, круиз-контроль и все такое прочее.

Попал в ДТП при транспортировке с завода производителя к дилеру, но заводится и едет.

На момент публикации сделано пять ставок, текущая цена — 23 001 рубль. Закрытие торгов — 27 мая.

Все три автомобиля находятся в Могилеве.

Geely CK I, 2007 г.в., 114 675 км
серебристый, седан, бензин 1.5 л, механическая, передний привод
5063 р.
1999$ / 1654€
Geely Atlas I, 2018 г.в., 100 675 км
черный, внедорожник, бензин 2.4 л, автоматическая, передний привод
38 750 р.
15 300$ / 12 656€
Geely Emgrand X7 I, 2015 г.в., 102 000 км
золотой, внедорожник, бензин 2.4 л, автоматическая, передний привод
18 995 р.
7500$ / 6204€
Посмотреть все объявления
Разместить объявление
Автобарахолка
мобильное приложение

Собираетесь побороться за один из этих авто? Поделитесь планами: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На интернет-аукционе «БелАукцион» появились крайне любопытные лоты. Как указано в сообщении в Instagram, это «новые Geely без пробега». Лоты действительно горячие:...
 
Новости дня
Новости разные
 
Хуторской авторитаризм
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by