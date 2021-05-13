Ничего не напоминает? На аукцион выставлены «новые Geely без пробега»

Источник материала: Onliner

На интернет-аукционе «БелАукцион» появились крайне любопытные лоты. Как указано в сообщении в Instagram, это «новые Geely без пробега». Лоты действительно горячие: парочка Geely Tugella да Geely GS. Принимаются ставки, цены постепенно растут. Посмотрите на состояние этих авто: узнали, конечно, что за машинки?

Просто напомним

12 апреля на 140-м км трассы М4 (Минск — Могилев) в Белыничском районе опрокинулся автовоз Iveco. Он перевозил новенькие автомобили Geely, в том числе два купеобразных Geely Tugella. Это самая дорогая серийная модель Geely, продающаяся на территории ТС. Третий автомобиль на автовозе — хетчбэк GS. Все три автомобиля направлялись с завода «Белджи» в Могилев к официальному дилеру. Понятное дело, они получили повреждения при опрокидывании автовоза.

Что сказал дилер после всего случившегося: «Сейчас машины находятся у нас, они направлялись в наш автоцентр, поэтому нам нужно было давать оценку. Пострадавшие автомобили не подлежат восстановлению и будут признаны погибшими. Весь товар был застрахован».

Просто для информации приведем цены на новые Geely Tugella у дилеров. Модель продается в двух версиях: Luxury (78 400 рублей) и Flagship (86 600 рублей).

Три лота

Вот три лота, которые недавно появились на belauction.by.

Geely Tugella (FY11) Luxury 2020 года выпуска.

























Бензин, АКПП, полный привод. Богатый набор опций, в числе которых климат-контроль, Bluetooth, навигация, подогрев сидений, кожаный салон, мультируль, круиз-контроль и т. д. В описании лота указано: «Попал в ДТП при транспортировке с завода производителя к дилеру». Все по-честному. При этом автомобиль «заводится и едет» — не так и плохо с учетом предыстории.

На момент публикации сделано пять ставок, текущая цена — 4101 рубль. Закрытие торгов — 27 мая.

Geely Tugella (FY11) Flagship 2021 года выпуска.























Новье! Пробег 6 км, бензин, АКПП, полный привод. Климат-контроль, CD-чейнджер, электросидения, электрозеркала, электростеклоподъемники, люк, подогрев сидений, кожаный салон, серворуль, мультируль, круиз-контроль и все прочие прелести. Предысторию вы знаете.

На момент публикации сделано 7 ставок, текущая цена — 4101 рубль. Закрытие торгов — 28 мая.























Бензин, АКПП, передний привод. Климат-контроль, подогрев сидений, кожаный салон, мультируль, круиз-контроль и все такое прочее.

Попал в ДТП при транспортировке с завода производителя к дилеру, но заводится и едет.

На момент публикации сделано пять ставок, текущая цена — 23 001 рубль. Закрытие торгов — 27 мая.

Все три автомобиля находятся в Могилеве.

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