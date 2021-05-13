Ничего не напоминает? На аукцион выставлены «новые Geely без пробега»

На интернет-аукционе «БелАукцион» появились крайне любопытные лоты. Как указано в сообщении в Instagram, это «новые Geely без пробега». Лоты действительно горячие: парочка Geely Tugella да Geely GS. Принимаются ставки, цены постепенно растут. Посмотрите на состояние этих авто: узнали, конечно, что за машинки?
Просто напомним
12 апреля на 140-м км трассы М4 (Минск — Могилев) в Белыничском районе опрокинулся автовоз Iveco. Он перевозил новенькие автомобили Geely, в том числе два купеобразных Geely Tugella. Это самая дорогая серийная модель Geely, продающаяся на территории ТС. Третий автомобиль на автовозе — хетчбэк GS. Все три автомобиля направлялись с завода «Белджи» в Могилев к официальному дилеру. Понятное дело, они получили повреждения при опрокидывании автовоза.
Что сказал дилер после всего случившегося: «Сейчас машины находятся у нас, они направлялись в наш автоцентр, поэтому нам нужно было давать оценку. Пострадавшие автомобили не подлежат восстановлению и будут признаны погибшими. Весь товар был застрахован».
Просто для информации приведем цены на новые Geely Tugella у дилеров. Модель продается в двух версиях: Luxury (78 400 рублей) и Flagship (86 600 рублей).
Три лота
Вот три лота, которые недавно появились на belauction.by.
Бензин, АКПП, полный привод. Богатый набор опций, в числе которых климат-контроль, Bluetooth, навигация, подогрев сидений, кожаный салон, мультируль, круиз-контроль и т. д. В описании лота указано: «Попал в ДТП при транспортировке с завода производителя к дилеру». Все по-честному. При этом автомобиль «заводится и едет» — не так и плохо с учетом предыстории.
На момент публикации сделано пять ставок, текущая цена — 4101 рубль. Закрытие торгов — 27 мая.