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«Декреты важны в тех государствах, где есть верховенство закона, а в Беларуси этого нет». РосСМИ о планах вокруг Беларуси, интеграции, санкциях и контрсанкциях
Источник материала: UDF
Фото: РИА Новости
Все эти темы в российских СМИ формируют у аудитории необходимый информационный фон и нарративы.
Краткие выводы из статьи Алисы Николаевой для
В освещении большинства из перечисленных тем в российских СМИ содержится упоминание о роли России. Либо напрямую, как едва ли не единственного союзника Беларуси, страны с которой в Минске «сверяют часы», либо косвенно, в сравнениях, проводя параллели.
При этом противостояние официального Минска и стран коллективного Запада подаётся в связке с празднованием победы над нацизмом. В таких рамках аудиторию подталкивают к оценке позиции оппонентов. Ведь если Беларусь и Россия «борцы с фашизмом», то кто тогда их противник?
Это не единственная попытка манипуляции – в теме санкций, выборов, поздравлений, будущей встречи президентов двух стран, и, даже, биатлона, информация подаётся с заранее определённой эмоциональной окраской. Есть «наша сторона», и есть атаки недоброжелателей и врагов.
При этом позиция беларусского руководства демонстрируется как слабая, непоследовательная. И в очередной раз подчёркивается стабилизирующая роль России. А также «историческая общность» двух народов.
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«Декреты важны в тех государствах, где есть верховенство закона, а в Беларуси этого нет». РосСМИ о планах вокруг Беларуси, интеграции, санкциях и контрсанкциях
Российские СМИ традиционно много внимания посвящают беларусской тематике.
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