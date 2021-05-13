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«Декреты важны в тех государствах, где есть верховенство закона, а в Беларуси этого нет». РосСМИ о планах вокруг Беларуси, интеграции, санкциях и контрсанкциях

14.05.2021 06:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Декреты важны в тех государствах, где есть верховенство закона, а в Беларуси этого нет». РосСМИ о планах вокруг Беларуси, интеграции, санкциях и контрсанкциях
Фото: РИА Новости
Российские медиа, как государственные, так и негосударственные информируют свою аудиторию о планах по интеграции Беларуси и России, европейских санкциях в отношении Беларуси и заявленных возможных беларусских контрсанкциях, о планах беларусской власти и вокруг беларусской власти, международных визитах и переговорах. Ожидаемо акцент делается на подписанном декрете о передаче полномочий Совету безопасности и о реакции беларусской власти на заявление немецких адвокатов, поданное в прокуратуру Германии.

Все эти темы в российских СМИ формируют у аудитории необходимый информационный фон и нарративы.

Краткие выводы из статьи Алисы Николаевой для Media IQ цитирует UDF.

В освещении большинства из перечисленных тем в российских СМИ содержится упоминание о роли России. Либо напрямую, как едва ли не единственного союзника Беларуси, страны с которой в Минске «сверяют часы», либо косвенно, в сравнениях, проводя параллели.

При этом противостояние официального Минска и стран коллективного Запада подаётся в связке с празднованием победы над нацизмом. В таких рамках аудиторию подталкивают к оценке позиции оппонентов. Ведь если Беларусь и Россия «борцы с фашизмом», то кто тогда их противник?

Это не единственная попытка манипуляции – в теме санкций, выборов, поздравлений, будущей встречи президентов двух стран, и, даже, биатлона, информация подаётся с заранее определённой эмоциональной окраской. Есть «наша сторона», и есть атаки недоброжелателей и врагов.

При этом позиция беларусского руководства демонстрируется как слабая, непоследовательная. И в очередной раз подчёркивается стабилизирующая роль России. А также «историческая общность» двух народов.
 
Теги: Минск
 
 
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