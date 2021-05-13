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Стали известны последние слова погибшей учительницы из казанской школы

14.05.2021 06:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Стали известны последние слова погибшей учительницы из казанской школы
Эльвира Игнатьева. Фото: Telegram-канал BAZA
Знакомые 26-летней учительницы английского языка Эльвиры Игнатьевой, погибшей при атаке 19-летнего Ильназа Галявиева на гимназию №175 в Казани, описали последние минуты ее жизни. Об этом сообщает Life.

Ее последними словами перед гибелью стало прощание с детьми. «Она там сказала: "Прощайте, дети". Первая пуля попала ей в голову сразу. Потом он остальных детей расстреливал», — сказал собеседник издания.

Ученики описывают Игнатьеву как доброго, справедливого и любящего преподавателя. Также педагог всегда заступалась за шумных ребят перед директором, говорят они.

Эльвиру Игнатьеву похоронили в среду, 12 мая, в Казани. Педагог вышла в коридор, когда началась стрельба в школе, и была застрелена 19-летним Ильназом Галявиевым. При этом женщина смогла спасти одного из школьников. Игнатьева отвела его подальше от стрелявшего и прикрыла его собой, когда тот зашел в класс.

По последним данным, в результате атаки всего погибли девять человек. Еще известно о 23 пострадавших.
 
 
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Ученики описывают Игнатьеву как доброго, справедливого и любящего преподавателя.
 
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