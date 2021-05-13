Власти решили скрыть от общества эпизод о «найденных за диваном Тихановского 900 тысячах долларов»

Суд Советского района Гомеля 21 мая начнет рассматривать по существу жалобу находящегося в заключении видеоблогера Сергея Тихановского, намеревавшегося участвовать в президентской кампании прошлого года, на решение налоговой инспекции взыскать повышенный налог с части суммы, найденной у него на даче за диваном во время обысков 3—4 июня, сообщила БелаПАН адвокат Наталья Мацкевич.





13 мая в суде прошло предварительное заседание, на котором по ходатайству ответчика принято решение рассмотреть жалобу в закрытом режиме.

Представители налоговой инспекции сослались на то, что «силы, средства, методы и способы работы налоговой являются охраняемой законом тайной».

Кроме того, «в деле есть информация об имущественном положении Сергея Тихановского, которое является налоговой тайной». По мнению Мацкевич, слушание дела можно было сделать частично закрытым, однако суд не учел ее аргументы и закрыл слушание полностью, публичным будет только оглашение решения суда по жалобе.

Налоговая инспекция посчитала, что у Тихановского из-за найденных за диваном 900 тыс. долларов вышло превышение доходов над расходами в 1 млн 612 тыс. рублей. Ему насчитали почти 258 тыс. рублей налога. Блогер пишет в жалобе, что это не его деньги, он не знает об их происхождении, не мог их расходовать, так как находился и до сих пор находится в СИЗО.

Тихановский был задержан 29 мая 2020 года в Гродно на пикете по сбору подписей за выдвижение его супруги Светланы кандидатом в президенты.

Ему инкриминированы: организация массовых беспорядков в 2020 году (ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса); распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов (ч. 3 ст. 130 УК); угрозы в адрес председателя Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидии Ермошиной (ч. 2 ст. 191 УК); организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с применением насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 342 УК).

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